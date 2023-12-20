20 декабря 2023, 12:58

Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся морозы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

На выходных в Москве на смену оттепели придут морозы: пойдет снег, давление опустится, а воздух остынет до -7 градусов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой.

По ее словам, 23 и 24 декабря будет ярко выраженные пониженное атмосферное давление. Синоптик не исключила, что в субботу оно может опуститься к рекордно низким значениям.

«Погода сохранится облачной, в субботу временами будет приниматься снег, в воскресенье снега будет чуть меньше», - подчеркнула Позднякова.

Кроме того, она отметила, что в первый выходной день недели на протяжение суток температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса, а в Московской области - от -2 до +1, что выше климатической нормы на четыре градуса.

В воскресенье метеоролог спрогнозировала более морозную погоду: в ночь на воскресенье подморозит до -2…-7 градусов. Понижение будет продолжаться практически в течение всего воскресенья. Это приблизит отметки столбиков термометров к климатической норме.

«Я думаю, что эти выходные дни вновь создадут проблемы, выпадет снег, он таять не будет, это снег, который надо будет убирать», - добавила синоптик.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр дал советы, как завести автомобиль в мороз.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
20 декабря 2023, 12:19
Собянин впервые выступил с ежегодным отчетом перед Мосгордумой в видеоформате
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин впервые отчитался перед депутатами Мосгордумы в формате публичной видеотрансляции. Итоги выступления он подвел в своем Telegram-канале.

По его словам, столичные власти сконцентрировали свои усилия на развитии промышленности, реализации градостроительной политики и улучшении транспортной инфраструктуры. Также в выступлении он затронул темы охраны здоровья, школьного образования, культуры, спорта, туризма и улучшения городской среды, а также цифровизации всех сфер жизни мегаполиса.

Собянин сделал акцент на том, что Москва и Россия за последние годы преодолели множество препятствий, в том числе двухлетнюю борьбу с пандемией COVID-19, а также противостояние с экономической блокадой со стороны стран НАТО.

Во время своего выступления мэр сообщил о планах расширения МЦД , которая свяжет столицу с крупными городами Центральной России, и сети городского метро , где планируют открыть еще три линии.

Также Собянин сообщил, что благодаря программе КРТ , направленной на оживление неэффективно использовавшихся территорий, в столице появится еще около полумиллиона рабочих мест.

Депутаты Сергей Собянин Москва 2023
20 декабря 2023, 11:58
Мосгордума приняла ежегодный отчет Собянина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Члены Московской государственной думы заслушали и приняли отчет мэра столицы Сергея Собянина по итогам работы столичного правительства за 2023 год. Соответствующее постановление утвердили во время заседания парламента, сообщило АГН «Москва».

В этом году отчет мэра впервые прошел в формате видеотрансляции. В обширном докладе Собянин осветил развитие различных важных областей городской жизни.

Мэр упомянул, что 2023 год стал рекордным по количеству введенных в эксплуатацию транспортных объектов. При этом в планах города - строительство еще трех новых линий метро, где будет примерно 40 станций.

Он также рассказал о планах реализации программы КРТ, в рамках которой появится 190 новых объектов и около полумиллиона рабочих мест.

Объем строительства в столице увеличат, что позволит ускорить темп реновации до шести–семи миллионов квадратных метров в год.

Кроме того, мэр анонсировал строительство нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы.

Депутаты Сергей Собянин Москва 2023
20 декабря 2023, 11:44
Собянин рассказал об изменениях в реализации программы реновации в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Программа реновации в Москве будет развиваться быстрее за счет строительства значительно большего количества домов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

По его словам, прирост показателей строительства будет выше, чем за прошлые года: теперь будут строить шесть–семь миллионов квадратных метров в год. Благодаря такому нововведению власти столицы смогут лучше удовлетворять спрос горожан и сильно ускорить осуществление программы реновации.

«На пике программы мы должны переселять из ветхого жилья около 80 тысяч человек в год», - добавил градоначальник.

Так, жильцы 248 старых домов в Москве в этом году уже начали переезд по реновации. Новые квартиры получили около 36 тысяч жителей столицы из 47 районов города.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
20 декабря 2023, 11:30
Новый комплекс ЭКСПО построят на ВДНХ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новый центр ЭКСПО возведут на территории ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

«В нашей повестке - и создание нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы», - заявил он.

По его словам, это поможет столице упрочить позиции лидера в области делового туризма. Помимо этого, Собянин уточнил, что в ближайшее время на ВДНХ появятся дополнительные места для отдыха и развлечений.

Градоначальник добавил, развитие популярных туристических проектов продолжат и дальше Среди них - фестивали «Московские сезоны» и сервис Russpass.

Накануне москвичей пригласили послушать лекции об архитектуре стран бывшего СССР на ВДНХ.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 ВДНХ

Новости по теме