Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся морозы

По ее словам, 23 и 24 декабря будет ярко выраженные пониженное атмосферное давление. Синоптик не исключила, что в субботу оно может опуститься к рекордно низким значениям.

«Погода сохранится облачной, в субботу временами будет приниматься снег, в воскресенье снега будет чуть меньше», - подчеркнула Позднякова.

Кроме того, она отметила, что в первый выходной день недели на протяжение суток температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса, а в Московской области - от -2 до +1, что выше климатической нормы на четыре градуса.

В воскресенье метеоролог спрогнозировала более морозную погоду: в ночь на воскресенье подморозит до -2…-7 градусов. Понижение будет продолжаться практически в течение всего воскресенья. Это приблизит отметки столбиков термометров к климатической норме.

«Я думаю, что эти выходные дни вновь создадут проблемы, выпадет снег, он таять не будет, это снег, который надо будет убирать», - добавила синоптик.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр дал советы, как завести автомобиль в мороз.