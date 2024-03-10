10 марта 2024, 00:59

Синоптик рассказала, когда в Москве начнет таять снег

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Снег в Москве начнет таять более интенсивно с середины марта. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, он уже потерял «товарный» вид, но высота покрова во многих местах столицы превышает климатическую норму и составляет 50 сантиметров.

Лишь в 20-х числах марта он осядет до 16–23 сантиметров.

«Чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше плюс 1 градуса. Это возможно только после 15 марта», - отметила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Москву и Подмосковье ожидает похолодание. Температура воздуха после 8 марта опустилась до -5…-10 градусов. Также специалист подчеркнул, что рассчитывать на потепление в ближайшее время не стоит.

Россия Роман Вильфанд Москва Татьяна Позднякова
09 марта 2024, 23:14
Стало известно имя победительницы «Мисс Мира»
Unsplash
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Участница из Чехии Кристина Пысзкова стала победительницей конкурса «Мисс Мира». Девушка выиграла престижную корону смотра, который прошел в 71-й раз, сообщил телеканал NDTV.

Представительница Чехии получает образование в области права и делового администрирования, одновременно работая моделью. Она активно занимается волонтерской деятельностью. Соперницами Пысзковой стали участницы из 115 стран.

Корону победительнице передала предыдущая мисс мира из Польши Каролина Белявска. Звание вице-мисс получила Ясмина Зейтун из Ливана. Россию не представили в финале.

В декабре 2023 года стало известно имя самой красивой девушки планеты.

Титул «Мисс Земля» получила представительница Албании Дрита Зири. Церемония награждения прошла в во вьетнамском городе Хошимине. Девушка обошла соперниц из 84 стран. На родине Зири работала моделью и телеведущей.

Чехия Модели конкурсы
09 марта 2024, 22:59
Водяной завершил участие в шоу «Маска». Стало известно, кто скрывался в костюме
РИА «Новости»
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В четвертом выпуске пятого сезона шоу «Маска» состоялось третье разоблачение. Эпизод показали на телеканале НТВ.

На этот раз зрители голосованием спасли Кактуса. Жюри выбрало для разоблачения Водяного. За его маской оказался известный телеведущий, актер Станислав Ярушин. Это шокировало всех членов жюри, так как никто не подозревал о его участии.

Сейчас в юбилейном сезоне «Маски» остаются 11 героев: Акула, Арлекин, Горилла, Бабочка, Енот, Змей Горыныч, Кот, Кактус, Матрешка, Щенок и Перец.

Ранее жюри «Маски» угадало артиста, который выступал в образе Мотылька. Певец Филипп Киркоров предположил, что под костюмом скрывается балерина Анастасия Волочкова. Другие члены жюри заявили, что в образе Мотылька выступила артистка Настасья Самбурская.

Киркоров возглавил жюри пятого сезона «Маска» 16 февраля. Вместе с ним личности участников раскрывают Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко.

Россия Актеры Ток-шоу
09 марта 2024, 22:17
Сок лимона и водка. Шеф-повар поделился интересными рецептами блинов к масленице
Freepik
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Чтобы блины не пригорали, необходимо прокаливать сковороду перед готовкой, а также ставить их на средний огонь — так они равномерно пропекутся. Об этом заявил шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с «360». Он рассказал, как приготовить классические и оригинальные блины, которые удивят гостей и домочадцев.

«Для того, чтобы они получались кружевными, тесто надо замешивать либо на кефире, либо добавляем сметану с добавлением соли, либо добавляем водку, как разрыхлитель, либо гашеная сода с соком лимона. Если не добавлять этих компонентов, то <…> сделать чуть более жидкое тесто», - посоветовал Крюков.

Классический рецепт По его словам, для классического теста на литр молока 3,2% жирности понадобится три яйца, 150-200 граммов муки, соль, сахар и 50 миллилитров растительного масла. Последнее исключит потребность в постоянном смазывании маслом сковороды.

Кулинар отметил, что сначала масло, яйца и разрыхлитель замешивают без молока, взбивают получившуюся массу и добавляют в нее тщательно просеянную муку. Далее в эту субстанцию постепенно вливают молоко.

«Когда мы муку растираем вместе с яично-масляной смесью и потом добавляем молоко, то у нас комочков уже не остается. <…> Очень важный момент, после того, как мы замешали, естественно постоять полчаса-час», - объяснил повар.

Оригинальные решения Специалист отметил, что вышеуказанный рецепт - это про обычные блины. Если говорить о традиционных русских блинах, то следует использовать дрожжевое тесто, перед выпеканием оно должно постоять не менее 12 часов.

Чтобы удивить близких оригинальными блинами, можно сделать их с начинками: рыба, мясо, овощи или другое. Такие пекут особенным образом - наливают тесто, выкладывают начинку, покрывают новым пластом теста и переворачивают. Еще один оригинальный способ - добавление красителей в тесто. Благодаря этому можно испечь блины любого цвета.

Еда Праздники Продукты
09 марта 2024, 18:23
Кандидат в президенты Харитонов примет участие в возложении венка на «Аллее Космонавтов»
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов примет участие в церемонии возложения венка и цветов к монументу «Аллея Космонавтов» на ВДНХ. Об этом сообщили на сайте партии.

Мероприятие приурочили к 90-й годовщине со дня рождения космонавта Юрия Гагарина. Церемония состоится 10 марта в 12:00.

В Ульяновске в музее «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» открылась выставка, на которой представят портреты Гагарина 1970-х годов.

Специалисты Фонда «Общественное мнение» ранее провели исследование и выяснили, какому кандидату в президенты россияне отдают предпочтение. Больше всего участников опроса проголосовало за Владимира Путина.

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются четыре кандидата , в числе которых, помимо Путина и Харитонова, будут Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».

Космонавты КПРФ Выборы президента — 2024

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