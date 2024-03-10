Синоптик рассказала, когда в Москве начнет таять снег

По ее словам, он уже потерял «товарный» вид, но высота покрова во многих местах столицы превышает климатическую норму и составляет 50 сантиметров.

Лишь в 20-х числах марта он осядет до 16–23 сантиметров.

«Чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше плюс 1 градуса. Это возможно только после 15 марта», - отметила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Москву и Подмосковье ожидает похолодание. Температура воздуха после 8 марта опустилась до -5…-10 градусов. Также специалист подчеркнул, что рассчитывать на потепление в ближайшее время не стоит.