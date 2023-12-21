Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием передней части очередного атлантического циклона», - подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, облачная спираль циклона перекроет небо плотной пеленой, поэтому в первой половине дня стоит ожидать снега, местами мокрого. Вдобавок возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев и образование гололедицы на проезжей части и пешеходных дорожках.

Столбики термометров будут варьироваться между значения от 0 до +2 градусов, а в Московской области - от -2 до +3 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и достигнет отметки 732 миллиметров ртутного столба - существенно ниже нормы.

Кроме того, Леус предупредил, что в пятницу начнется небольшой снег, местами мокрый. А температура воздуха составит -1…+1 градусов.

Ранее «желтый» уровень опасности из‑за гололедицы продлили в Москве. Предупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья, 24 декабря.