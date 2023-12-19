Синоптик рассказал, когда в Москве закончится оттепель

По его словам, до первого выходного дня на неделе воздушные массы будут идти с Атлантики. Они настолько теплые, что со вторника, 19 декабря, воздух прогреется на шесть–восемь градусов выше нормы. Таким образом, в течение всего дня столбики термометров будут варьироваться от 0 до +4 градусов.

Метеоролог уточнил, что несмотря на календарную зиму, погода все же изменчива, а циклон, который двигает теплый воздух Атлантики, начинает постепенно перемещаться на юг страны.

«Уже в воскресенье ночью будет от -5 до 0 градусов, а днем - от -3 до +1 градусов. В понедельник температура будет еще ниже: ночью - -5…-3 градусов, а днем - -3… -1 градусов, уже отрицательные значения», - отметил Вильфанд.

Он также добавил, что в период оттепели ночные температуры могут быть выше дневных. Солнечные лучи не прогревают землю, поэтому степень теплоты зависит только от адвекции - переноса воздушных масс.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в Москве уменьшилась за сутки на четыре сантиметра.