Синоптик предупредил о гололедице и ледяных дождях в Москве

«Сегодня столица будет ощущать влияние теплого атмосферного фронта, который не в силах преодолеть сопротивление антициклона, словно „зависнет“ над регионом», - разъяснил синоптик.

Учитывая этот фактор, в мегаполисе будет облачная погода, а также пройдет снег, местами с ледяными дождями. В результате может быть гололедица.

Температура воздуха будет варьироваться между значениями от -2 до 0 градусов, а по области - от -4 до +1 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и достигнет отметки 742 миллиметра ртутного столба - ниже нормы.

Во вторник, 13 февраля, ночью и в первой половине дня метеоролог спрогнозировал небольшой снег и местами гололедицу. Столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов.

Ранее синоптик рассказал, что в Москву вернутся морозы : в ночь на 16 февраля похолодает до -25 градусов.