15 января 2024, 13:14

Синоптик объяснил причины резких скачков температуры в Москве

РИА «Новости»
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Морозы до -30 градусов обрушились на Москву, что связано с северными воздушными массами и слабым солнцем. Однако уже завтра погодная ситуация изменится. Об этом РБК сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что изменчивость в погодных условиях связана с тем, что летом солнце становится «сглаживающим фактором». По его словам, если с севера идет поток холодных воздушных масс, то солнечная энергия предотвращает это. Однако в настоящее время светило слабое и не может достаточно согревать.

«Зимой температурный фон зависит только от направления воздушных масс. От того, откуда перемещаются воздушные массы, где они генетически зародились», - объяснил метеоролог.

В последние три дня в Москве наблюдалась очень низкая температура. Такое явление, отметил Вильфанд, аномальное и в целом опасное для столицы. Такая ситуация была связана с вторжением воздушных масс с севера.

Тем не менее он заверил, что в понедельник, 15 января, ситуация изменится, а воздушные массы начнут перемещаться с запада - с Атлантики, поэтому произойдет резкое повышение температуры. Завтра столбики термометров поднимутся почти на 20 градусов - до -1… -3 градусов.

Во вторник, 16 января, температура воздуха будет выше нормы на четыре–пять градусов, причем такая погода будет держаться в течение всего дня. Показания будут варьироваться от -1 до -4 градусов, а по Подмосковью могут достигнуть нулевой отметки.

Последствия ночного снегопада уже начали устранять в Москве. За ночь в городе выпало до трех сантиметров снега, а к вечеру высота покрова может увеличиться еще до двух сантиметров.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
15 января 2024, 13:22
Москвичам рассказали о мерах соцподдержки в Год семьи
РИА «Новости»
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В Год семьи в Москве, как и по всей России, усовершенствуют меры социальной поддержки. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Времена могут меняться, но значение семьи остается неизменным: в ней мы находим поддержку, уют, счастье и смысл жизни», - добавила она.

Жители Москвы получат поддержку на разных этапах семейной жизни - от рождения ребенка до помощи в возвращении на работу после декретного отпуска и организации досуга для пожилых родителей.

В Москве насчитывается 2,4 миллиона детей. За последние десять лет число многодетных семей в столице выросло в три раза и превысило 200 тысяч. Многие из них пользуются различными формами поддержки. При этом с 1 января размеры пособий и социальных выплат проиндексировали.

Помимо финансовой поддержки, горожане могут рассчитывать на получение нематериальной помощи. Так, при рождении ребенка родителям вручают специальный комплект «Наше сокровище» с предметами первой необходимости для малыша или денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Для семей, в которых есть дети с особенными потребностями, создали службу ранней помощи. Кроме того, они смогут обратиться в один из пяти семейных центров, которые специализируются на реабилитации и адаптации для детей с серьезными нарушениями развития. Для детей с ограничениями зрения в Москве работает уникальное учебное заведение - школа-интернат № 1, где они смогут получить образование и оздоровительные услуги.

Ранее стало известно, что в России пройдет вторая волна индексаций. Выплаты на детей и льготные пособия увеличатся с 1 февраля.

Льготы Семья Москва
15 января 2024, 13:12
Выигравшего миллиард рублей в лотерею россиянина нашли спустя две недели
РИА «Новости»
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В Тюмени нашли местного жителя, который выиграл в лотерею миллиард рублей. Об этом сообщило издание «МегаТюмень».

По информации источника, мужчина выиграл деньги при проведении новогодней лотереи «Русское лото», однако две недели не приходил за выигрышем. После этого некоторые начали сомневаться в его существовании.

Однако на 14-й день мужчина лично пришел в лотерейный центр в Москве. В настоящее время организаторы завершают необходимые процедуры для выдачи денежных средств победителю.

Счастливым для мужчины стал билет, который он купил в одном из торговых центров Тюмени. Организаторы отмечали, что получить выигрыш можно в течение трех с половиной лет, после чего деньги направят в государственный бюджет.

В октябре пять миллионов рублей в лотерею выиграл житель Свердловской области, но так и не явился за выигрышем.

Лотереи Тюмень
15 января 2024, 13:04
Число преступлений снизилось в Москве за год
РИА «Новости»
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За 12 месяцев 2023 года в Москве совершили 133 650 преступлений, что на 2,4% процента меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации правоохранителей, самыми криминальными стали центральный, юго-восточный и восточный округа столицы. Меньше всего преступлений зафиксировали в северо-западном округе, Новой Москве и Зеленограде.

Кроме того, самыми распространенными преступлениями стали мошенничества и кражи. Прокуратура зафиксировала 49 038 и 44 442 таких случая соответственно.

Также в ведомстве насчитали 595 нарушений правил дорожного движения и эксплуатации автомобилей.

«35 633 (-26,5%) преступления совершено в общественных местах, в том числе 19 571 (-29,9%) - на улицах», - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее более 230 водителей поймали пьяными за рулем в Москве за пять дней.

Преступления Москва
15 января 2024, 11:59
Компания из Казахстана выкупила больше 25% акций Globaltrans
РИА «Новости»
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Подконтрольные казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову структуры выкупили 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров — Сергея Мальцева, Константина Николаева и Никиты Мишина. Об этом сообщила пресс-служба Globaltrans.

Подконтрольные казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову структуры выкупили 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров - Сергея Мальцева, Константина Николаева и Никиты Мишина. Об этом сообщила пресс-служба Globaltrans.

«Globaltrans Investment PLC сообщает, что зарегистрированная в Казахстане компания AQNIET CAPITAL LLP приобрела доли трех основных акционеров и теперь владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании», - отметили в пресс-службе.

AQNIET выкупила 100% Goldriver Resources Ltd, Mapple Valley Investments Ltd и Onyx Investments Ltd.

Бенефициаром компании из Казахстана является бизнесмен Кайрат Итемгенов, который развил несколько крупных компании в республики за последние 25 лет. В числе его активов гостиничные сети, аптеки Europharma, парк собственных фургонов и грузовиков, а также организация в энергетической сфере.

Ранее спецрежим для зарубежных инвесторов в России продлили до 2025 года , писал RT.

Казахстан Россия Бизнес

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