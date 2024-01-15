Синоптик объяснил причины резких скачков температуры в Москве

Синоптик рассказал, что изменчивость в погодных условиях связана с тем, что летом солнце становится «сглаживающим фактором». По его словам, если с севера идет поток холодных воздушных масс, то солнечная энергия предотвращает это. Однако в настоящее время светило слабое и не может достаточно согревать.

«Зимой температурный фон зависит только от направления воздушных масс. От того, откуда перемещаются воздушные массы, где они генетически зародились», - объяснил метеоролог.

В последние три дня в Москве наблюдалась очень низкая температура. Такое явление, отметил Вильфанд, аномальное и в целом опасное для столицы. Такая ситуация была связана с вторжением воздушных масс с севера.

Тем не менее он заверил, что в понедельник, 15 января, ситуация изменится, а воздушные массы начнут перемещаться с запада - с Атлантики, поэтому произойдет резкое повышение температуры. Завтра столбики термометров поднимутся почти на 20 градусов - до -1… -3 градусов.

Во вторник, 16 января, температура воздуха будет выше нормы на четыре–пять градусов, причем такая погода будет держаться в течение всего дня. Показания будут варьироваться от -1 до -4 градусов, а по Подмосковью могут достигнуть нулевой отметки.

Последствия ночного снегопада уже начали устранять в Москве. За ночь в городе выпало до трех сантиметров снега, а к вечеру высота покрова может увеличиться еще до двух сантиметров.