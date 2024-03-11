Синоптик назвал дату наступления метеорологической весны в Москве

«Начало метеорологической весны в Москве, по всей видимости, все-таки условно, но будет положено уже 15 марта - за пять-шесть суток до астрономической и климатической весны. Снежный покров в столице полностью сойдет лишь к середине апреля», - сказал он.

С 12 по 15 марта, по словам специалиста, в столицу придет антициклон, прекратятся осадки и выйдет солнце. Евгений Тишковец предупредил, что холода и снежные заряды еще вернутся в столичный регион в этом сезоне.

Магнитные бури пройдут в середине марта, объявил сервис «Яндекс Погода».

Геомагнитную активность в пределах трех-четырех баллов спрогнозировали 15 и 16 марта. Незначительные возмущения произойдут 21 и 22 марта, пик бурь придется на 31 марта.