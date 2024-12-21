21 декабря 2024, 15:59

Симоньян заявила о прямой связи с космосом

РИА «Новости»
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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пошутила, что у нее есть прямая связь с космосом. Об этом она написала в Telegram-канале.

Таким образом Симоньян отреагировала на материал немецкого портала News.de. Его авторы заявили, что у журналистки есть «прямая связь с Кремлем», ей позволяют говорить, «что нравится».

«Отвечаю по пунктам: а еще у меня прямая связь с космосом. За Берлин не переживайте, сейчас это не приоритетная цель. Не просто разрешают, а звонят из Кремля - и разрешают», - заявила главный редактор телеканала RT.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что указом президента Владимира Путина Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее она заявила, что Россия одержит победу в украинском конфликте благодаря благородству и милосердию.

Кремль Космос Маргарита Симоньян
21 декабря 2024, 16:25
В Корпорации развития Курской области проведут комплексную проверку
РИА «Новости»
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн решил проверить деятельность Корпорации развития Курской области, генерального директора которой арестовали накануне. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, любой преступивший закон должен понимать, что для него не будет никаких поблажек. Особенно если речь идет про строительство фортификационных сооружений.

«Учитывая, что под стражей находятся уже двое руководителей АО „Корпорация развития Курской области“, а сама структура является генподрядчиком по целому ряду значимых объектов для государственных нужд, принял решение: инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности. Соответствующее обращение в понедельник направлю в прокуратуру», - написал врио главы области.

Хинштейн добавил, что регион продолжит оказывать следственным и правоохранительным органам всю необходимую помощь следственным и правоохранительным органам при расследовании коррупционных и должностных преступлений.

Ранее стало известно, что в результате мошеннических действий ущерб бюджету Курской области превысил 800 миллионов рублей.

Курская область Александр Хинштейн
20 декабря 2024, 18:25
Симоньян и Преснякова-старшего наградили орденами
РИА «Новости»
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Главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а музыкант Владимир Пресняков-старший был удостоен ордена Почета. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.

«За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени Симоньян Маргариту Симоновну - главного редактора автономной некоммерческой организации „ТВ-Новости“, город Москва», - отмечается в документе.

Кроме того, орденом Дружбы наградили артиста Дмитрий Харатьяна, а орденом «За заслуги в культуре и искусстве» - его коллегу Игоря Верника.

Ранее в пятницу министр обороны Андрей Белоусов передал вдове генерала Игоря Кириллова «Золотую Звезду» Героя России.

Награды Владимир Путин Маргарита Симоньян
20 декабря 2024, 18:03
Сумма единого пособия в России в 2025 году превысит 17 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Индексацию единого пособия проведут в России с 1 января 2025 года. После повышения на 14,8% средняя сумма превысит 17 тысяч рублей. С таким заявлением на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Трансляцию заседания ведет пресс-служба Кремля.

Министр пояснил что изменение размера выплаты связано с пересмотром прожиточного минимума.

«Единое пособие получает каждый третий ребенок. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей», - заявил Котяков.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии 360.ru назвал недостаточным размер единого пособия.

Она подчеркнула, что для расчета суммы необходимо закладывать полтора минимальных прожиточных минимума , а не один, как это делается сейчас. Останина подчеркнула, что ее комитет ведет переговоры с правительством для решения этого вопроса.

Дети Выплаты в России Россия
20 декабря 2024, 17:25
Путин связал защиту семьи с решением долгосрочных проблем демографии
РИА «Новости»
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Тема защиты семьи для рещения проблем демографии в России имеет непреходящий характер. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященного поддержке семей.

«Мы понимаем, что тема поддержки и защиты семьи, ее ценности, престижа, статуса имеет, безусловно, непреходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере», - отметил он.

Глава государства обратил внимание на то, что далеко не везде меры поддержки семей реализуются в полном объеме, и призвал руководство регионов обратить на это внимание.

По словам Путина, власти должны сделать все возможное, чтобы уменьшить количество проблем многодетных родителей, в частности, необходимо устранить ограничения для них в пенсионных правах.

Российский лидер указал, что на россиянок, удостоенных звания «Мать-героиня», нужно распространить все социальные гарантии, положенные героям труда. Также он предложил повысить доступность социального контракта для многодетных семей и проанализировать эффективность плотного проекта, запущенного ранее в некоторых регионах, по повышению рождаемости.

«Россия должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, предусмотреть действенные меры для повышения рождаемости», - уточнил президент.

Путин в рамках заседания также заявил, что бизнесу следует принимать активное участие в решении демографических проблем.

Российский лидер в рамках прямой линии в четверг сообщил, что уровень рождаемости в России упал до 1,41%. Это произошло, в частности, из-за снижения числа женщин детородного возраста.

Дети Семья Владимир Путин

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