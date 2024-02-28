Симоньян рассказала о работе над книгой про западные ценности и Апокалипсис

Многоуровневое благоустройство стало трендом последнего времени в жилом строительстве. Именно этой актуальной тенденции следовала группа компаний ФСК при строительстве нового микрорайона в Подмосковье.

До метро «Домодедовская» или «Марьино» можно добраться всего за 15 минут, а до аэропорта Домодедово - за полчаса. При этом дома отделены лесом от шума большого города, а в 13 минутах от квартала находятся Музей-заповедник «Царицыно», Бирюлевский дендропарк и Видновский лесопарк. Всего за пять минут неспешным шагом можно дойти до Юго-Восточного лесопарка и прогуляться среди деревьев или побегать на лыжах зимой.

На нижнем уровне комплекса находятся внутриквартальные проезды, паркинг и многообразная коммерческая инфраструктура. Здесь предусмотрели все, чтобы жильцы могли не выходить за пределы этого города в городе: кафе, пекарни, магазины, фитнес-центры и другие заведения, создающие богатую внутреннюю инфраструктуру.

Транспортная доступность и инфраструктура ЖК «Римский» находится в двух километрах от Московской кольцевой автодороги по Каширскому или Бесединскому шоссе. Поездка до МКАД на автомобиле занимает от пяти до девяти минут.

Буквально на днях ГК ФСК сдала в эксплуатацию седьмой, предпоследний, корпус ЖК. После завершения строительства всех домов и объектов социальной инфраструктуры «Римский» станет настоящим воплощением понятия «город в городе».

Надежный застройщик ГК ФСК работает на рынке с 2005 года. За 19 лет группа компаний построила более 50 жилых комплексов в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях, а также в Краснодарском крае.

Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков, ФСК входит в топ-5 крупнейших девелоперов России по объему строительства. Высокую степень надежности подтверждает кредитный рейтинг А-(RU), вновь присвоенный компании в 2023 году российским Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

В пределах 20 минут от ЖК находятся учреждения для детей всех возрастов: семь школ, колледж, ясли, 11 детсадов, детская школа искусств. Также неподалеку есть детские и взрослые поликлиники, амбулатория, аптеки, спорткомплекс с бассейном «Дельфин», фитнес-центры, ТРЦ Vegas, гипермаркеты «Твой Дом», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Лента», Hoff, магазины «Перекресток», «Дикси» и «Пятерочка».

Планировки, отделка и система «Умный дом» Отличительной особенностью ЖК «Римский» стало разнообразие классических и авторских планировок. Будущим жильцам доступно более 100 вариантов, включая квартиры с террасой, с увеличенным количеством окон и высотой потолков, с окном в ванной комнате, а также двухуровневые планировки. В комплексе есть студии, однушки, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, в том числе евроформата.

Авторы проекта позаботились, чтобы красота и комфорт окружали жильцов и во входных группах. В их дизайне угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным материалам. В подъездах предусмотрены удобные колясочные, помывочные для питомцев, комфортные зоны ожидания и почтовые зоны.

Пешеходный уровень обеспечивает особый комфорт во время прогулок. Корпуса соединяются мостом, благодаря чему можно безопасно перемещаться по закрытой верхней части ЖК.

Квартиры в ЖК «Римский» оснащают системой «Умный дом» Rubetek. Она позволяет автоматизировать бытовые процессы и сделать жизнь комфортнее и безопаснее. С помощью мобильного приложения можно управлять приборами и освещением. Кроме того, технология защищает от протечек.

В «Римском» можно купить жилье без отделки, с отделкой White Box или с чистовой отделкой. White Box подойдет тем, кто хочет избежать дорогостоящих и грязных черновых работ, но сделать пространство уникальным с помощью дизайна.

Покупка квартиры с ремонтом позволит сэкономить деньги и приблизить переезд. Если недвижимость приобретается в ипотеку, готовую отделку включат в стоимость объекта, и покупателю не придется брать еще один кредит. Для будущих жильцов продумали восемь вариантов дизайнерских решений в современном или классическом стилях.

Особенности тренда - разграничение пешеходных и автомобильных потоков, а также функциональное использование городского пространства. Двухуровневое благоустройство, напоминающее слоеный пирог, позволило создать в «Римском» продуманную и безопасную концепцию общественной территории.

Жилой комплекс «Римский» , расположенный в Ленинском городском округе, - это уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европейского пригорода. Его отличительной особенностью стала архитектура: это сочетание разноцветных треугольных крыш, разноуровневой застройки до 16 этажей и романтичных башен.

Верхний уровень - это закрытая часть квартала и приватное пространство, предназначенное только для жителей. Здесь во дворах без машин расположились зоны для отдыха, прогулочные аллеи, игровые и спортивные площадки, детские сады и школа.

Приватность и город в городе Изысканная атмосфера ЖК сочетается с продуманным городским пространством. В «Римском» использовали двухуровневое благоустройство, которое зачастую встречается в жилых комплексах более высоких ценовых сегментов.

Развитая инфраструктура ждет жителей не только внутри комплекса, но и за его пределами. Рядом с «Римским» расположились два района, поселок Развилка и Орехово-Борисово Южное, где есть все необходимое.

Чтобы воплотить в реальность сложную архитектурную задумку, девелопер использует монолитную технологию домостроения. Жители могут не только наслаждаться красивым визуальным обликом. В ряде секций домов можно встретить спиральные лестницы, которые по своему принципу напоминают лестницы «Шамбора» эпохи Возрождения.