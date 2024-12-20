Симоньян призвала YouTube вести себя прилично

«Послушайте, YouTube никто не трогал, пока он вел себя прилично. Владимир Владимирович на прямой линии упомянул общественных деятелей, блогеров и журналистов, которых YouTube вышвырнул. Вот один из тех деятелей - я. На мой вкус, прилично себя видите и замедления не будет», - сказала она.

Президент Владимир Путин на прямой линии в четверг заявил, что Google создал сам себе проблемы для работы в России. Он указал на обязанность корпорации и входящего в ее состав видеохостинга Youtube соблюдать законодательство страны.

В ночь на 20 декабря более 8,6 тысячи сообщений о сбое YouTube зафиксировали в России.