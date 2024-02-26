Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО

Она отметила, что блокадный Ленинград дал фронту в 1941 году сотни танков и другой бронетехники, а также мины и снаряды.

«Вот эти люди, которые невероятным усилием воли - голодные, замерзшие - заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», - заявила Симоньян.

Глава медиагруппы считает, что нужно проявлять больше энтузиазма и чаще вспоминать, что бойцы на передовой выполняют цели СВО.