Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО
Жители блокадного Ленинграда помогали фронту, чем могли: отправляли на передовую технику и боеприпасы, которые производили на заводах. О подвиге блокадников в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она отметила, что блокадный Ленинград дал фронту в 1941 году сотни танков и другой бронетехники, а также мины и снаряды.
«Вот эти люди, которые невероятным усилием воли - голодные, замерзшие - заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», - заявила Симоньян.
Глава медиагруппы считает, что нужно проявлять больше энтузиазма и чаще вспоминать, что бойцы на передовой выполняют цели СВО.