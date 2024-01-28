Симоньян предложила вернуть ясли времен СССР

Журналистка напомнила, что в советские годы родители могли отдавать детей в ясли с двухнедельного возраста, тогда как в детсад малышей принимают с трех лет. В современном обществе не каждая женщина готова вычеркнуть из карьеры несколько лет, чтобы родить ребенка.

«Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали <…> дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь», - заявила Симоньян.

Он добавила, что государству следует задуматься над тем, чтобы мотивировать население не только решением материальных проблем, но и вопросов времени. Не у каждого родителя есть возможность нанять няню или оставить ребенка под присмотром родственников.

В сентябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что благодаря строительству детсадов в России на 99% обеспечили доступность дошкольного образования. Призвание РФ - оставаться примером по созданию условий детского образования.