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Путин выступил на площадке международного клуба «Валдай», перечислив шесть принципов, к которым стремится Россия и призывает другие страны прислушаться к ней. В этот список вошли: открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, общая безопасность, справедливость и равноправие.

Симоньян подчеркнула, что речь президента РФ стала потрясающим анализом мировой повестки. Говоря о странах, которые не перестают обвинять Россию в имперских амбициях, журналистка указала, что они плохо знают историю. Она напомнила, что государство никогда не было империалистическим.

Симоньян заявила, что РФ является самой большой в мире благодаря территориям, национальным и социокультурным образованиям, которые сами захотели стать частью Российской Империи.

«Российская Империя много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков: вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи», - высказалась главред RT.

Ранее в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин указал на важность гарантий безопасности государства и его народа , говоря о конце спецоперации.