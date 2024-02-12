12 февраля 2024, 02:41

Симоньян назвала важные для России и Запада моменты в интервью Путина

РИА «Новости»
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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала, какие моменты в интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону она считает главными. Главред отметила, что российский лидер уверен в том, что говорил.

«Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было „русские не сдаются, „, а самым долгожданным и самым главным, <…> когда Владимир Владимирович сказал, что „нас победить на поле боя невозможно“», - поделилась Симоньян.

Главред отметила, что российский президент «слов на ветер не бросает», и его безусловная уверенность вселяет уверенность и в народ.

Симоньян также указала на важные моменты, которые адресованы «вменяемой части» западной аудитории. Глава медиагруппы считает, что Западу важно было услышать, что Россия не собирается нападать на Европу и у нее нет интересов нив Латвии, ни в Польше.

«Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее», - отметила Симоньян.

Главред сообщила, что по подсчетам ее коллег, интервью Путина Карлсону на всех платформах и на всех языках посмотрели около миллиарда пользователей. По ее словам, в истории журналистики такого еще не было.

Европа Россия Интервью Запад Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
12 февраля 2024, 00:43
Собаке ушедшего на СВО бойца ищут новый дом в Екатеринбурге
Freepik
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Волонтеры в Екатеринбурге ищут новый дом собаке, которая осталась без хозяина — мужчина ушел на СВО. Историю пса Зевса опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.

Волонтер рассказала, что собака была на самовыгуле, даже когда хозяин был дома. После того как мужчина ушел на СВО, а его супруга уехала в другой город, собака не отходит от хозяйской двери.

Зоозашитники нашли Зевсу передержку, однако в тот же день пес пропал. Позже собаку нашли в бессознательном состоянии и сдали в отлов. На другой передержке Зевс тоже не смог прижиться из-за агрессивных кошек. Сейчас волонтеры ищут псу новый дом.

В Москве при попытке спасти свою собаку погибла 23-летняя студентка. Девушка бросилась спасать пса, бросившегося под поезд. В результате погибли и девушка, и собака.

Волонтеры в Екатеринбурге ищут новый дом собаке, которая осталась без хозяина - мужчина ушел на СВО. Историю пса Зевса опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.

Волонтеры Собаки Мужчины Екатеринбург
11 февраля 2024, 20:20
«Около миллиарда». Симоньян рассказала, сколько раз в мире посмотрели интервью Путина
РИА «Новости»
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Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели около одного миллиарда раз на всех источниках, на всех языках мира. Такую цифру в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» озвучила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Главред сообщила, что попросила коллег посчитать количество просмотров на всех платформах, на которых интервью опубликовали, и на всех языках. Она признала, что это было непросто.

«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», - заявила Симоньян.

Карлсон не стал задавать Путину слишком острых вопросов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему. По его мнению, Путин ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями», поэтому западной аудитории повезло , что журналист не стал обострять.

Журналистика Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 19:04
Стала известна причина удаления законопроекта о мобилизации с сайта правовых актов
РИА «Новости»
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Проект закона о повышении предельного возраста службы для военных контрактников во время мобилизации удалили с сайта правовых актов, так как документ нуждается в доработке. Об этом Ura.ru сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров.

Депутат объяснил, что изначально законопроект разработали из-за контрактников, которые достигли предельного возраста и не хотят уходить с военной службы. Если документ одобрят, они смогут продолжить службу по контракту.

«Я думаю, что это [удаление документа] связано с работой с законопроектом. <…> Он изымается, дорабатывается и потом опять будет предложен для обсуждения», - добавил парламентарий.

В целом Федоров назвал законопроект полезным.

Проект Минобороны, предполагавший установление единого предельного возраста пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников, обнародовали 8 февраля. Однако 11 февраля он пропал с сайта правовых актов.

Законы Военные Депутаты Армия
11 февраля 2024, 18:53
Краснодарский край выбился в лидеры по доходам гостиниц и отелей в России
Pxhere
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Гостиницы России в 2023 году заработали на 15% больше, чем в предыдущем. В лидерах оказались Краснодарский край, Москва и Петербург, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отели Краснодарского края заработали 163,5 миллиарда рублей. Заработок гостиниц в столице составил 121,4 миллиарда, в Санкт-Петербурге - 58,2 миллиарда рублей.

«Выручка отелей в целом по России выросла по сравнению с 2022 годом, но увеличились и затраты», - отметило издание.

Меньше всего заработали отели Ненецкого автономного округа, Тувы, Калмыкии, Чукотки и Ингушетии.

Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург вошли в топ популярных направлений у россиян в период новогодних праздников в 2024 году. Пользовались спросом туры в Карелию и Великий Устюг. Среди зарубежных курортов высокий спрос имели Египет, Таиланд, Куба, Шри-Ланка и ОАЭ.

Санкт-Петербург Рубль Отели Доходы Россия Москва

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