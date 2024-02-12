Симоньян назвала важные для России и Запада моменты в интервью Путина

«Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было „русские не сдаются, „, а самым долгожданным и самым главным, <…> когда Владимир Владимирович сказал, что „нас победить на поле боя невозможно“», - поделилась Симоньян.

Главред отметила, что российский президент «слов на ветер не бросает», и его безусловная уверенность вселяет уверенность и в народ.

Симоньян также указала на важные моменты, которые адресованы «вменяемой части» западной аудитории. Глава медиагруппы считает, что Западу важно было услышать, что Россия не собирается нападать на Европу и у нее нет интересов нив Латвии, ни в Польше.

«Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее», - отметила Симоньян.

Главред сообщила, что по подсчетам ее коллег, интервью Путина Карлсону на всех платформах и на всех языках посмотрели около миллиарда пользователей. По ее словам, в истории журналистики такого еще не было.