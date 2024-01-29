«Они забыли, как во время Первой мировой у французской армии пароль был такой: Vive la Russie - „Да здравствует Россия“», - заявила Симоньян.

Такой пароль был потому, что Россия спасла Францию в Первой мировой войне.

Главред также напомнила о роли Финляндии в блокаде Ленинграда. Именно финны «перекрыли горло» городу и миллионам оказавшихся там людей во время Великой Отечественной войны. Финны также поддержали идею Адольфа Гитлера разрушить город и не оставить в живых ни одного человека. Блокаду Ленинграда журналистка назвала преступлением.