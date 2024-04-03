Силовики устроили обыски в российской IT-компании
У разработчика российской системы бронирования Leonardo начались обыски. Как сообщил «Коммерсант», оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.
У разработчика российской системы бронирования Leonardo начались обыски. Как сообщил «Коммерсант» , оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.
«Действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», - рассказал изданию источник.
Правоохранители изучают технику, чтобы установить «возможные уязвимости», а также просматривают документацию.
Ранее силовики провели обыски в офисах криптобирж в Москва-Сити.
Компания Beribit отметила, что во время проверки не нашли нарушений или оснований для санкций против нее. В организации уточнили, что обыски - это частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.