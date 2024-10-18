18 октября 2024, 13:52

Силовикам начнут передавать сведения из ЗАГС

Global Look Press
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Органы ЗАГС будут предоставлять сведения о россиянах в ФСБ. Спецслужба уже подготовила соответствующий проект постановления, сообщило РИА «Новости».

В пояснительной записке указали, что инициативу разработали для реализации федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласное ему, ФСБ входит в список органов, которым должны предоставлять информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

По новому проекту внесут изменения в правила предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Недавно россиян предупредили о действующих от лица спецслужб мошенниках. Юрист Иван Соловьев сообщил, что аферисты начали действовать от лица якобы ФСБ.

Законы ФСБ
18 октября 2024, 11:56
Вопрос о контактах детей при разводе родителей предложили решать суду
Freepik
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В России предложили в судебном порядке определять, как будут общаться дети с родителями на стадии развода. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»). Документ появился в распоряжении РИА «Новости».

«Законопроектом предлагается дополнить статью 24 Семейного кодекса Российской Федерации положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно», - указал он в пояснительной записке.

Сейчас для определения порядка общения с детьми проводят отдельный судебный процесс, который длится долго. При этом в этот период зачастую ребенка «изолируют» от родителя, проживающего отдельно.

Депутат подчеркнул, что инициатива обяжет суд решить вопрос о порядке общения детей младше 18 лет с проживающим отдельно родителем уже на стадии развода. Это, по мнению Кузнецова, поможет избежать препятствий при общении с другими родственниками.

В России предложили в судебном порядке определять, как будут общаться дети с родителями на стадии развода. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия - За правду»). Документ появился в распоряжении РИА «Новости».

Суд Дети Законы Депутаты Россия
18 октября 2024, 11:25
Лебедев передал привет «жалким чиновникам» после запрета на въезд в Латвию
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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался о латышских чиновниках, запретивших ему въезд в страну.  В своем Telegram-канале он иронично назвал день, когда против него ввели ограничения, интересным.

«Вот она - сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!» - написал дизайнер.

Латвия запретила въезд не только Лебедеву, но и юмористу Валерию Пономаренко. Россияне попали в список персон нон грата , о чем официально объявила глава МИД страны Байба Браже.

Ранее Лебедев раскритиковал уехавших за границу соотечественников. Характеризуя их, он процитировал известную русскую пословицу про дураков.

Латвия Запреты Артемий Лебедев
18 октября 2024, 09:33
Истощенного дальневосточного леопарда все еще не смогли поймать под Уссурийском
Unsplash
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Специалисты продолжают поиски дальневосточного леопарда, выходившего к дороге в Уссурийске. Животное могло уйти на поиски пищи в другие районы, рассказали в нацпарке «Земля леопарда».

Специалисты Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, нацпарка «Земля леопарда» и «Приморской авиабазы» обследуют территории, где ранее заметили леопарда.

«Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи», - сказала начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.

По ее словам, из-за засушливой погоды и снижения уровня воды в реках и каналах в районе долины для животного появились пути передвижения в другие районы.

Дальневосточного леопарда заметили на автодороге под Уссурийском. Водитель успел снял животное на камеру.

Видео Дороги Животные
18 октября 2024, 03:09
«Изменила, и не раз». Подруга рассказала о девушке, оставившей ребенка в Анталье
Freepik
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Родившая и оставившая ребенка в аэропорту Антальи девушка Катя изменяла своему парню, рассказала сайту kp.ru ее подруга. Несмотря на это она назвала ее хорошей и отзывчивой девушкой.

Россиянка учится в Электростальском колледже, там она была старостой и волонтером, уточнила собеседница издания.

«Если была какая-то проблема, то всегда помогала. Какие мероприятия проходили в колледже, она всегда участвовала и была активисткой, - рассказала девушка.

Она добавила, что у Кати с мамой в отношениях не всегда все было гладко , часто случались конфликты. По ее словам, девушка не гуляла, иногда выпивала с друзьями, не курила, не употребляла запрещенных препаратов.

Отношения с парнями у Кати были, рассказала собеседница издания. За год до произошедшего она рассталась со своим парнем, вместе они были долго, добавила девушка.

«Катя ему изменила. И не раз», - поделилась подруга.

По ее словам, Катя забеременела, предположительно, в зимние каникулы.

Турция Дети Волонтеры Отношения

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