Сильный ветер поднялся в Москве. Из-за непогоды стали падать деревья
Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня. Соответствующее предупреждение появилось в пресс-службе городского хозяйства столицы.
В городе уже зафиксировали случаи падения деревьев. Горожан призвали отказаться от пребывания на улице в непогоду.
«Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», - добавили в пресс-службе.
На текущей неделе в Москве выпадет месячная норма осадков. Также возможен снегопад, рассказал старший специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Дожди в столице будут идти всю неделю, сообщили «Известия».
При этом наиболее благоприятная погода ожидается в пятницу.