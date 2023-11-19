Сильный ветер оставил без света десятки тысяч жителей сибирских регионов

Больше всего от непогоды пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область и Хакасия. Из-за урагана рвутся провода и падают опоры ЛЭП.

«Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов. В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в Омской области из-за дождя и похолодания рвутся провода, потому что на них образовалась ледяная корка. «Россети» призвали жителей во время непогоды не подходить к опорам ЛЭП и деревьям.

Жители сибирских регионов сняли видео с последствиями мощного урагана. Ветер сносит крыши, переворачивает машины и остановки. МЧС рекомендовало жителям убрать все предметы с подоконников, закрыть окна и позаботиться о безопасности своих близких.