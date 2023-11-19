19 ноября 2023, 14:20

Сильный ветер оставил без света десятки тысяч жителей сибирских регионов

РИА «Новости»
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Сильный ветер повредил опоры ЛЭП в нескольких регионах Сибири. Без света остались десятки тысяч абонентов. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба «Россети Сибирь».

Больше всего от непогоды пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область и Хакасия. Из-за урагана рвутся провода и падают опоры ЛЭП.

«Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов. В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в Омской области из-за дождя и похолодания рвутся провода, потому что на них образовалась ледяная корка. «Россети» призвали жителей во время непогоды не подходить к опорам ЛЭП и деревьям.

Жители сибирских регионов сняли видео с последствиями мощного урагана. Ветер сносит крыши, переворачивает машины и остановки. МЧС рекомендовало жителям убрать все предметы с подоконников, закрыть окна и позаботиться о безопасности своих близких.

Электричество Погода Сибирь
19 ноября 2023, 13:37
Песков заявил о необходимости ускорить темпы роста российской экономики
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Прогнозируемые для экономики России темпы роста в 3% являются недостаточными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Страна должна развиваться более высокими темпами, чтобы реализовать весь имеющийся потенциал, подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что в период максимальной собранности ресурсы, которые есть в России, помогают справиться с любыми ударами.

«Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3% - недостаточные темпы роста, они должны быть выше, и это все понимают», - сказал Песков.

Для исправления ситуации государству придется компенсировать определенные пробелы, добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, в 2022 году, после введения санкций, существовала угроза обвала российской экономики. Однако проблему удалось предотвратить.

Вопреки прогнозам Запада в РФ не произошло никакой катастрофы в экономическом плане. Россия смогла в кратчайшие сроки адаптировать свои логистические и производственные системы , чтобы противостоять западным санкциям.

Кремль Дмитрий Песков Экономика
19 ноября 2023, 12:57
Находящийся в СИЗО Стрелков решил выдвинуться в президенты России
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Бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), находясь в следственном изоляторе, попросил своих сторонников создать штаб для выдвижения его на выборы президента страны 2024 года. Об этом сообщил РБК.

Обращение Стрелкова зачитал сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин. Статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в качестве кандидата на пост главы государства.

Если приговор вынесут до голосования, то экс-министр обороны ДНР не сможет участвовать в выборах. Стрелков заявил, что выборы президента и его участие в них дадут возможность всем патриотам и честным людям объединиться перед лицом «внешней и внутренней угрозы».

Стрелкова арестовали по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Московский городской суд в августе 2023 года признал законным решение о заключении его под стражу.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил, что следователи присвоили делу гриф «секретно» из-за содержания в материалах дела государственной тайны.

СИЗО Выборы
19 ноября 2023, 12:49
Стрелков из СИЗО поручил начать кампанию по его выдвижению в президенты
РИА «Новости»
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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) которого летом арестовали по делу об экстремизме, в письме из СИЗО призвал сторонников создать штаб по его выдвижению в качестве кандидата в президенты. Видео, на котором его соратник Олег Нельзин зачитывает это заявление, появилось в Telegram-канале SOTA.
«Обращаюсь с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты согласно действующему законодательству РФ», - говорится в письме.

Стрелков поручил соратникам начать сбор подписей и призвал «все патриотические силы», общественные и политические организации поддержать их. По его мнению, это «шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы».
СИЗО Выборы
19 ноября 2023, 12:25
AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве
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Американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX, соцсети X Илона Маска пригласили выступить международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту в России. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия, сообщило РИА «Новости».

Бизнесмена попросили поделиться своим видением будущего искусственного интеллекта, а также рассказать про новую нейросеть Grok и о создании ChatGPT - нейросети, ставшей сенсацией в мире технологий.

Конференция будет проходить в Москве с 22 по 24 ноября. Ее основная повестка - передовые технологии в области ИИ, их роль в науке, бизнесе и обществе. На мероприятии выступят спикеры из разных стран, в том числе Китая, Бразилии, ЮАР.

О том, что Маск может появиться на российской конференции AI Journey, писал редактор брюссельского портала EU Reporter Колин Стивенс. Он предположил, что появление предпринимателя на конференции будет связано с ранним анонсом текстовой генеративной нейросети Grok от компании xAI.

Ранее Маск создал компанию под названием xAI , которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Есть предположение, что миллиардер решил конкурировать с OpenAI, Google и Anthropic. Он хочет получить больше контроля в своих бизнес-интересах.

Искусственный интеллект Россия Илон Маск

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