Сильный снег, метель и гололедица. Москвичей предупредили об ухудшении погоды

«Днем 7 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали водителям в непогоду снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи от деревьев и шатких конструкций.

Однако, по словам синоптика Александра Шувалова, у надвигающегося на Москву циклона уже иссяк запал. Он не обрушит на столицу сильные снегопады, но небольшие осадки ожидать все-таки стоит.