Сигнализация о неисправности сработала в экстренно севшем в Египте самолете

«При выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Екатеринбург 3 января во время набора высоты сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. В целях обеспечения безопасности полета экипаж воздушного судна решил вернуться в аэропорт Египта и произвел посадку», - заявили в компании.

Ранее стало известно, что самолет «Уральских авиалиний» Airbus A-321 в пятницу вечером после сообщения о технической неисправности экстренно приземлился в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх. Самолет летел в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров.

В «Уральских авиалиниях» отметили, что на время ожидания вылета в Екатеринбург пассажирам предоставили все необходимые услуги, в том числе размещение в отелях. Для отправки рейса перевозчик приготовил резервный борт.