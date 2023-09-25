Сицилийский мафиози из «Коза ностры» провел в тюрьме меньше года и умер

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Босс группировки «Коза ностра» страдал от рака толстой кишки и с 22 сентября находился в коме. Его навестили мать и другие родственники, а потом 62-летний мужчина умер. Маттео Мессина Денаро похоронят в городе Кастельветрано.

Самого разыскиваемого сицилийского мафиози схватили в начале года в клинике «Маддалена» в Палермо после 30 лет розыска - летом 1993 года он пропал во время отдыха в Тоскане. Итальянский суд дважды приговорил Маттео Мессина Денаро к пожизненному заключению. Его посадили в тюрьму строгого режима города Аквила, а потом перевели на лечение.

В феврале по линии Интерпола задержали Эдгардо Греко , который тоже орудовал в составе сицилийской мафии и скрывался в течение 16 лет под видом повара.