Шведский застройщик Bonava окончательно ушел из России
Девелопер Bonava из Швеции, строивший жилье в Санкт-Петербурге, завершил продажу российских активов на 50 миллионов евро армянской компании Star Development. Соответствующее заявление появилось на сайте компании.
«Транзакция на сумму 50 миллионов евро была завершена, и Bonava получила платеж», - заявили в пресс-службе девелопера.
Этой сделкой организация окончательно завершила свою деятельность на территории России, добавили представители девелопера.
Застройщик Bonava занимается возведением жилья в Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Литве, Эстонии и Латвии. Земельный банк девелопера в Петербурге составлял около 16 гектаров.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что иностранные технологические компании понесли серьезный ущерб из-за своего ухода с российского рынка. Отечественные предприятия успешно освоили их места.