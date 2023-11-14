Шведский застройщик Bonava окончательно ушел из России

«Произвел впечатление грамотного финансиста». Жителя Химок заподозрили в обмане с криптовалютой

Жители Подмосковья заподозрили криптоинвестора из Химок в мошенничестве. По их словам, он предлагал в соцсетях заработать с помощью вложений в криптовалюту и акции, обещая вернуть переданные ему финансы в удвоенном размере, но потом заявлял об их потере. В схеме решили поучаствовать по меньшей мере 11 человек, «360» пообщался с вкладчиками, которые не получили назад свои деньги.

Одна из пострадавших призналась, что о «криптоинвесторе» узнала из социальных сетей, после чего и записалась к нему на обучение.

«Он произвел впечатление грамотного финансиста <…> Я решила вложить деньги на год с увеличением вдвое. Я перевела деньги на карту его сына, миллион 400 тысяч. Это было 14 марта 2022 года», - рассказала она.

Другой вкладчик отметил, что тоже доверился незнакомому человеку после того, как прошел у него обучение.

«Узнал от него, как правильно входить в сделки, фиксировать прибыль. Всего участников обучения было четыре потока, я был в самом первом», - добавил он.

Несколько мужчин устроили «криптоинвестору» очную ставку, в которой поучаствовал бизнес-аналитик. Вкладчики предъявили подозреваемому обвинение в мошенничестве и потребовали вернуть деньги. В ответ на это житель Химок заявил, что не может отдать деньги, потому что у него ничего нет.

Ранее в Москве задержали группу, которая подозревается в мошенничестве с сайтами знакомств. Злоумышленницы договаривались с мужчинами о встрече и предлагали посетить места с завышенными ценами.