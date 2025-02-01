Штрафы за стрельбу в ресторанах ввели в Дагестане

За стрельбу в помещении якобы решили штрафовать на 30 тысяч рублей, если она произойдет на улице при ресторане - на 10 тысяч рублей. Кроме того, на входе гостей часто просят сдать оружие.

Официального подтверждения этому пока нет.

Ранее в одном из ресторанов Махачкалы убили мужчину и прострелили ногу охраннику. Вызванные на место происшествия медики повезли раненного в живот в больницу, но он скончался в пути. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался безработный житель республики 1977 года рождения.