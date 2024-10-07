Штрафы за оскорбление учителей могут ввести в России

По информации источника газеты, сумма штрафа может составить порядка 700 тысяч рублей.

Авторами инициативы выступили глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, депутат Александр Терентьев и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова.

Документ подразумевает денежные штрафы за публичное оскорбление учителей. Для юрлиц сумма составит от 200 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для граждан - от пяти до 20 тысяч рублей.

Если оскорбление произойдет в Сети, то для юрлиц пределы наказания составят от 500 до 700 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для граждан - от 10 до 30 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября в режиме видеоконференции встретился с лучшими учителями страны.