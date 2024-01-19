Штрафы за непристегнутые ремни предложили отменить в России

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По его словам, водители зачастую получают штрафы лишь потому, что камера не может распознать ремень безопасности на фоне черной куртки.

Также парламентарий вспомнил резонансный случай, когда водитель из Балакова получил штраф в тысячу рублей за непристегнутый пакет на переднем сиденье.

«Такие случаи далеко не единичны. Водителям приходят штрафы за мнимую беседу по телефону или нарушение занесенной снегом дорожной разметки», - отметил Нилов.

Ранее стало известно, что водителям в России запретят превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Инициативу разработал Минтранс, ведомство предложило ввести поправки уже с 1 сентября 2024 года.