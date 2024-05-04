Штрафы за нарушения для водителей маломерных судов вырастут

По мнению авторов предложения, низкие штрафы для судоводителей не справляются с превентивной функцией. Это негативно влияет на уровень безопасности пассажиров и водителей на водных объектах, объяснили в документе.

«Предлагается увеличить штрафные санкции <…> по аналогии со статьями КоАП РФ, предусматривающими штрафы для водителей транспортных средств», - указали в авторы инициативы.

Ранее депутат Госдумы Алексей Нилов призвал отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол автомобиля. Парламентарий отметил, что безопасная тонировка улучшит самочувствие водителей в жаркое время года. Автоюрист Дмитрий Славнов назвал эту инициативу неоднозначной и напомнил о приоритете безопасности.