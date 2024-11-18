Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России

В частности, штраф за передачу права на управление либо управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вырастет с 30 до 45 тысяч рублей, а нарушение правил применения ремней безопасности - с 1 до 1,5 тысячи рублей.

Также на повышение пойдет размер штрафов за превышение скорости: вместо прежней суммы от 500 до пяти тысяч рублей установят сумму от 750 до 7,5 тысячи рублей.

Условия досрочной оплаты также предложили изменить. В настоящее время при нарушении ПДД автолюбитель может выплатить только 50% штрафа в течение 20 дней. После принятия поправок необходимо будет платить 75% от штрафа, однако срок льготной оплаты увеличится до 30 дней.

Ранее россиянам напомнили о штрафе в пять тысяч рублей при выезде на встречку без разметки.