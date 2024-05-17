17 мая 2024, 21:35

Штрафы за курение в неположенных местах предложили значительно увеличить

РИА «Новости»
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За нарушение законодательства сфере торговли табачной продукцией предложили ужесточить наказание. О новых штрафах в Telegram-канале рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

За повторное нарушение правил продажи табачной продукции предложили приостанавливать работу торговой точки до 90 дней. А за повторную продажу сигарет несовершеннолетним может грозить уголовная ответственность.

Согласно инициативе, штраф за курение в неположенном месте вырастет до 15 тысяч рублей. Курильщикам на детской площадке придется заплатить до 30 тысяч рублей.

Также в пакет антитабачных законов внесли запрет на продажу вейпов в павильонах. Маркетологи поделились мнением , как ограничения повлияют на табачный рынок России.

Штрафы Законы Правила Россия
17 мая 2024, 20:10
Экс-журналиста «Дождя» Бакалейко объявили в розыск в России
РИА «Новости»
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Бывшего журналиста телеканала «Дождь»* Богдана Бакалейко** объявили в розыск в России. Сообщение об этом появилось в базе розыска МВД.

«Богдан Владимирович Бакалейко**, 16 мая 1991 года [рождения]», - говорится в карточке.

Известно, что журналиста-иноагента разыскивают по уголовной статье, но по какой конкретно - в базе не указано. Бакалейко** признали иноагентом в марте 2023 года.

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любого уровня. Им также запрещено быть наблюдателями и спонсорами кандидатов.

* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Россия Иноагенты
17 мая 2024, 13:10
Исторический минимум безработицы зафиксировали в России
Пресс-служба Кремля
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В России установлен фактически исторически минимальный уровень безработицы. Ее почти нет в стране, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

По его словам, хороших показателей удалось достичь благодаря целому ряду обстоятельств. В частности, экономической политике, проводимой руководством страны.

«У нас исторически минимальный уровень безработицы… Ее почти нет», - подчеркнул глаза государства.

По данным Росстата, в марте безработица в стране упала до исторического минимума. Она составила всего 2,7%, что составляет два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. В феврале показатель был на уровне 2,8%. Путин заявлял, что в ближайшее время безработица россиянам не грозит.

Кремль Россия Владимир Путин
17 мая 2024, 13:07
Российские производители представят продукцию на выставке в Китае
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Российский экспортный центр при поддержке правительств России и провинции Хэйлунцзян с 17 по 21 мая 2024 года проводит в Китае фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Более 90 компаний из 37 регионов страны представят на ЭКСПО свою продукцию, а также найдут новых деловых партнеров для дальнейшего сотрудничества.

По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, так как конкуренция на китайском рынке очень высока, российским компаниям, особенно небольшим, очень трудно в одиночку занять свою нишу, поэтому Российский экспортный центр оказывает всестороннюю поддержку отечественным производителям по продвижению продукции в Китай.

«Наша цель - обеспечить и рост объемов поставок, и массовое присутствие российских компаний на китайском рынке», - рассказала Никишина.

На прилавках ярмарки «Сделано в России» гости смогут попробовать продукты от 22 российских производителей - всего более 130 позиций. Это и кондитерские изделия, и свежая рыба, мясо и молочные продукты и многое другое - все высочайшего качества.

Официальным партнером фестиваля-ярмарки выступает ведущий производитель игристых и тихих вин России «Абрау-Дюрсо». В ЭКСПО работает кафе, где все желающие смогут выпить чашку чая от компании «Май фудс», отведать блинчики из муки компании «Паритет Агро», пирожки от «Аби продакт», а также мороженое BRandICE.

Более 70 российских компаний смогут наладить деловые связи с китайскими импортерами - РЭЦ отдельно организует переговоры с заинтересованными партнерами, в том числе в онлайн-формате.

Участники бизнес-миссии представят широкий выбор товаров: от игрушек ручной работы из Архангельска, бижутерии из резной кости и косметики до московских ИТ-решений, тульской продукции для благоустройства городов и смазочных материалов от красноярского производителя.

Оказаться в интерактивной ледяной галерее смогут гости, заглянувшие внутрь грузового рефрижераторного контейнера, стены которого украшают шедевры Третьяковской галереи в интерпретации нейросети - стенд, расположенный в основном павильоне выставки, организовали РЭЦ и FESCO «Сделано в России». Его концепция воплощает идею надежного и инновационного рефконтейнерного сервиса. Каждый элемент стенда символизирует устойчивость, качество и передовые технологии, гарантирующие успешную доставку и реализацию товаров в Китае.

Завершится фестиваль концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра 18 мая в Харбинской филармонии, на котором выступит китайский пианист Лю Шикунь.

Ярмарка также будет работать и на центральной пешеходной улице Харбина - Чжунъяндацзе, где местные жители могут попробовать и сразу же приобрести продукты от российских производителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Россия Китай Продукты Ярмарки
17 мая 2024, 11:24
Активистку Залину Маршенкулову заочно арестовали в России
РИА «Новости»
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Суд в Москве заочно арестовал активистку и феминистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Уголовное дело в отношении Маршенкуловой возбудили после того, как она прокомментировала смерть военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале. Перовский районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента ее фактического задержания», - пояснили в пресс-службе.

Ранее МВД объявило Маршенкулову в федеральный розыск. В ее квартире в Москве провели обыск. Сосед рассказал журналистам, что последний раз видел активистку в прошлом году.

Уголовное дело Суд Терроризм Россия Москва

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