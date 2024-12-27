27 декабря 2024, 12:58

«Шторы не помогают». Как жильцы ЖК в Москве страдают от рекламного щита

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Жители ЖК «Сокольнический вал 1» в Москве пожаловались на очень яркий рекламный щит, который установили прямо напротив их дома. Видео, снятое возмущенными жильцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что в ночное время свет от щита полностью освещает квартиру. Цвет освещения периодически меняется, люди вынуждены засыпать со светомузыкой.

«Свет бьет в лицо, никакие шторы не помогают. Яркость какая-то неадекватная», - пожаловался один из жителей.

Ранее жильцы московского ЖК «Покровское-Глебово» заявили, что подвал их дома превратился в общежитие для мигрантов.

Там установили туалеты, душ, кровати, стиральные машины и холодильники. Все это сделали за счет многочисленных незаконных врезок в общедомовые коммунальные системы.

Из-за незаконного обустройства подвалов жильцы дома столкнулись с разными проблемами - слабый напор воды, протечки и засоры.

Мигранты Машины Москва Квартиры
27 декабря 2024, 12:14
Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Баку
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил Report.

По его данным, решение объяснили закрытием воздушного пространства над Махачкалой. Azerbaijan Airlines в ближайшее время проинформирует о решении по рейсам в Россию.

Согласно данным Flightradar24 , борт рейса J28717 отправился из Баку в 09:45 и должен был приземлиться в Минводах в 10:20. Воздушное судно пролетело около 150 километров, после чего вернулось в столицу Азербайджана.

В нескольких регионах Северного Кавказа аэропорты приостановили прием и отправку самолетов. В воздушных гаванях ввели план «Ковер» ради обеспечения безопасности полетов. Утром 27 декабря ограничения ввели в аэропортах Сочи, Казани, Волгограда и Астрахани.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air решила приостановить полеты из Астаны в Екатеринбург в целях безопасности.

Самолеты Авиакомпании Азербайджан
27 декабря 2024, 10:10
Россиянам напомнили о праве уволиться в новогодние праздники
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В период новогодних праздников процедура увольнения проводится так же, как в любое другое время года. Об этом RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сотрудник вправе расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любой удобный момент, включая праздники», - подчеркнул юрист.

По его словам, для этого работник должен направить работодателю письменное заявление по меньшей мере за две недели до своего ухода. Двухнедельный срок отсчитывают со следующего дня после подачи уведомления.

Если человек подал заявление в праздничный день, то отсчет начинается с первого рабочего дня. Работодатель имеет право потребовать отработки всего установленного двухнедельного срока, даже если часть времени выпадает на праздники. Оформлять документы в праздничные дни придется в том случае, если заявление об увольнении было подано с 16 по 25 декабря.

Минэкономразвития ранее предложило увеличить лимит сверхурочной работы вдвое и разрешить экстренный отзыв из отпуска работников вредных производств.

Работа
27 декабря 2024, 09:07
Путина пригласили на съезд РСПП в марте 2025 года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следующий съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится в конце марта 2025 года. Об этом РИА «Новости» заявил глава союза Александр Шохин.

«Съезд РСПП мы планируем на конец марта, пользуясь случаем, я пригласил Владимира Владимировича», - сообщил Шохин.

По словам главы союза, встречи с главой государства для предпринимателей носят рабочий характер. Главными целями мероприятия он назвал подведение итогов уходящего года, обсуждение текущих ключевых проблем и соглашение о «продолжении диалога на будущее».

В этом году съезд РСПП прошел 25 апреля. На него приглашали руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство Банка России и Владимира Путина.

Президент выступил на съезде, а после мероприятия провел отдельную встречу с членами правления РСПП в закрытом режиме. Беседа длилась свыше двух часов.

Песков уточнил, что Путин остался доволен результатами встречи. Как сообщили «Известия» , председатель союза Александр Шохин рассказал, что одной из тем встречи стала деприватизация.

Россия Бизнес Владимир Путин Экономика
27 декабря 2024, 03:39
Apple массово удаляет приложения VPN в России. Нужен ли iPhone в 2025 году?
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Apple продолжает массово удалять приложения VPN из российского сегмента App Store. Такие сервисы позволяют обходить блокировки и заходить на запрещенные сайты. На фоне политики Apple у многих россиян возникает вопрос: не станет ли iPhone бесполезен? Что ждет iPhone в России и будут ли какие-то аналоги App Store, телеведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов.

Какие приложения удаляет Apple Американская корпорация уверяет, что удаляет сервисы VPN по требованию российской стороны. При этом слухи о том, что Роскомнадзор планирует ввести штрафы за пользование такими приложениями оказались ложью.

Однако, помимо этого, из App Store удалили и приложения многих российских банков. Блокируют и другие, важные для россиян сервисы.

Могут ли появиться альтернативы App Store? По словам Кирилла Ситнова, такая вероятность есть. IT-специалист напомнил, что весной 2024 года в Евросоюзе Apple уже разрешила устанавливать сторонние приложения на iPhone.

Однако Ситнов отметил, что пока неясно, даст ли добро Apple на такие установки. Альтернативную платежную систему корпорация пока не разрешила.

«Android понемногу начинают копировать модель Apple. Свежие операционные системы Android также ограничивают установку приложений из альтернативных источников. Хотя лицензионные магазины, такие как RuStore, не блокируются», - сказал эксперт.

Кроме того, добавил Ситнов, что касается VPN - пользователи из России все еще могут найти рабочие сервисы этой направленности.

Роскомнадзор ранее сообщал, что Apple по требованию регулятора заблокировала в App Store 25 VPN-приложений. Позднее в американской корпорации объяснили, что удаляют сервисы из-за необходимости выполнения российских законов.

Штрафы Android Apple Роскомнадзор Блокировки iPhone

Новости по теме