«Шторы не помогают». Как жильцы ЖК в Москве страдают от рекламного щита

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На кадрах видно, что в ночное время свет от щита полностью освещает квартиру. Цвет освещения периодически меняется, люди вынуждены засыпать со светомузыкой.

«Свет бьет в лицо, никакие шторы не помогают. Яркость какая-то неадекватная», - пожаловался один из жителей.

Ранее жильцы московского ЖК «Покровское-Глебово» заявили, что подвал их дома превратился в общежитие для мигрантов.

Там установили туалеты, душ, кровати, стиральные машины и холодильники. Все это сделали за счет многочисленных незаконных врезок в общедомовые коммунальные системы.

Из-за незаконного обустройства подвалов жильцы дома столкнулись с разными проблемами - слабый напор воды, протечки и засоры.