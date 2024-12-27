«Шторы не помогают». Как жильцы ЖК в Москве страдают от рекламного щита
Жители ЖК «Сокольнический вал 1» в Москве пожаловались на очень яркий рекламный щит, который установили прямо напротив их дома. Видео, снятое возмущенными жильцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На кадрах видно, что в ночное время свет от щита полностью освещает квартиру. Цвет освещения периодически меняется, люди вынуждены засыпать со светомузыкой.
«Свет бьет в лицо, никакие шторы не помогают. Яркость какая-то неадекватная», - пожаловался один из жителей.
Ранее жильцы московского ЖК «Покровское-Глебово» заявили, что подвал их дома превратился в общежитие для мигрантов.
Там установили туалеты, душ, кровати, стиральные машины и холодильники. Все это сделали за счет многочисленных незаконных врезок в общедомовые коммунальные системы.
Из-за незаконного обустройства подвалов жильцы дома столкнулись с разными проблемами - слабый напор воды, протечки и засоры.