Штормовое предупреждение объявили в Финском заливе. Момент закрытия дамбы попал на видео

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Ведомство пояснило, что уровень подъема воды в Неве без перекрытия дамбы может превысить критические значения. Уточняется, что предупреждение о вероятном шторме действует в восточной части залива.

По данным городского управления МЧС, ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду. Согласно прогнозу, волны поднимутся на высоту в 2,3 метра.

Свои ограничения в связи со штормовым предупреждением ввел и капитан «Большого порта Санкт-Петербурга». По его распоряжению приостановили судоходство по Кронштадскому фарватеру.

До полудня воскресенья, 1 декабря, в Санкт-Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его скорость в прибрежных районах Северной столицы может достигнуть 17 метров в секунду.

Ранее из космоса сняли подходящий к Флориде ураган «Милтон».