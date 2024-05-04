Штормовое предупреждение объявили на Кубани

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Температура воздуха в северной части и предгорных районах Кубани упадет до -3 градусов. В связи с этим ожидается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.

«Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом», - сообщили в ведомстве.

Накануне о наступлении заморозков предупредили жителей Москвы. Спасатели рекомендовали водителям проявлять осторожность на дороге, снижать скорость и следить за дистанцией.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал о мокром снеге в столице 9 мая. К похолоданию следует готовиться жителям Белгородской, Курской и Тамбовской областей.