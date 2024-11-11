11 ноября 2024, 08:40

Штат российских госорганов сократят на 10%

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Штатную численность территориальных подразделений госорганов к 1 июля 2025 года планируют сократить на 10%. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, реформа коснется порядка 400 тысяч человек. После сокращения штата зарплаты оставшихся сотрудников повысят.

Источник газеты пояснил, что власти решили пойти на этот шаг из-за информатизации, которая приводит к росту эффективности при меньшем числе чиновников. В секретариате курирующего административную реформу вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко не исключили, что сокращение штата чиновников может превысить планку в 10%.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров предложил внедрять в госсекторе технологии искусственного интеллекта. По его мнению, использование передовых разработок поможет справиться с дефицитом работников. Многие рабочие процессы уже «уходят в цифру», подчеркнул Егоров.

Работа Чиновники
11 ноября 2024, 05:16
Стало известно, сколько россияне тратят на матпомощь родителям
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Абсолютное большинство россиян заявили о необходимости помогать деньгами родителям, причем в среднем на такую поддержку жители страны выделяют в среднем 14 тысяч рублей в месяц. Такие данные получили аналитики сервиса SuperJob в результате проведенного для РИА «Новости» исследования.

Аналитики отметили, что 88% россиян помогают родителям деньгами. При этом 53% из них убеждены, что это нужно делать в любом случае, а 35% назвали причиной тяжелое материальное положение.

«В среднем на помощь родителям россияне тратят 14 тысяч рублей в месяц», - рассказали эксперты.

Размер помощи зависит от дохода совершеннолетних детей. Если ежемесячный доход менее 50 тысяч рублей, то матпомощь составляет девять тысяч рублей, а если более 100 тысяч рублей, то 15,4 тысячи.

По городам цифры также различаются. Москвичи в среднем тратят 17 тысяч рублей в месяц, петербуржцы - 14,2 тысячи рублей, жители Волгограда и Уфы - по девять тысяч рублей.

Аналитики также выяснили, что мужчины чаще женщин финансово помогают родителям - 76% против 67%.

В рамках исследования опросили 1,6 тысячи работающих россиян.

Ранее в Госдуме предложили Минтруду разрешить тратить средства маткапитала на образование родителей.

Исследования Семья Россия Деньги
11 ноября 2024, 04:37
Жилье в новостройках стало дешеветь в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В российских регионах зафиксировали снижение цен на жилье в новостройках в результате сокращения льготных ипотечных программ, повышения ключевой ставки и снижением платежеспособности граждан. Об этом «Известиям» представители агрегаторов и риелторы.

По словам экспертов, эта тенденция может продлиться от года до полутора, а снижение цен достигнуть показателя в 15%. При этом добавила, что в случае ощутимого снижения ценника могут встать продажи, так как покупатели начнут откладывать сделки в надежде на более низкие цены.

Если говорить о конкретных цифрах, то, по данным агрегатора «Яндекс Недвижимость», в октябре стоимость жилья в сочинских новостройках упала на 1,3%, в Калининграде - на 1%, Санкт-Петербурге - на 0,9%, Нижнем Новгороде и Краснодаре соответственно на 0,6% и 0,1%. Москву этот процесс также не обошел, но только в проектах комфорт-класса и эконом-класса.

«Хотя текущий уровень ключевой ставки рекордный, вероятнее всего, он не приведет к массовым распродажам, а запустит плавное снижение цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости», - заявил директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Ранее директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев посоветовал покупать квартиры в новостройках с предчистовой или чистовой отделкой ради экономии времени и денег.

Россия Недвижимость Квартиры Покупки
11 ноября 2024, 00:35
Названы самые частые риски для владельцев квартир
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
«Росгосстрах» назвал пожары, потоп и кражи самыми распространенными страховыми случаями среди владельцев квартир. «Газета.ru» ознакомилась с результатами исследования компании.

В компании пояснили, что чаще всего заявления поступают от домовладельцев, проживающих в Москве и Подмосковье, Республике Татарстан и Республике Башкортостан. Квартиры может залить из-за незакрытого крана, повреждения системы водоснабжения, засора системы канализации, тушения пожара в квартире сверху или проведения работ выше по этажу.

По словам начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности компании Юлии Серовой, за период с января по сентябрь 2024 года около 90% поданных заявлений (5,3 тысячи обращений) пришлись на повреждение недвижимого имущества жидкостью.

Специалист добавила, что цифры по заливам незначительно меняются из года в год. В 2023 году в страховую компанию подали пять тысяч обращений, или около 87%.

Среди причин пожара чаще всего называют проблемы с электрооборудованием, неосторожное обращение с огнем и брошенные на балкон горящие окурки.

Ранее в Москве семь человек пострадали при взрыве в одной из квартир на Карельском бульваре.

«Росгосстрах» назвал пожары, потоп и кражи самыми распространенными страховыми случаями среди владельцев квартир.

«Газета.ru» ознакомилась с результатами исследования компании.

Россия Недвижимость Квартиры
10 ноября 2024, 21:47
«Это за гранью». Актрису призвали наказать за сравнение карельского языка с мужскими сосками
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обратится в Следственный комитет с жалобой на выступление актрисы Валерии Ломакиной из «Творческой мастерской». Слова артистки оскорбили карельский язык, написал губернатор на своей странице во «ВКонтакте».

Ломакина участвовала в шоу «Битва за время-2» с номером в стиле стендапа. Во время выступления она заявила, что «карельский язык - это атавизм, как соски у мужчины».

Парфенчиков назвал это заявление оскорбительным. Он подчеркнул, что юмор важен, но у него должны быть границы. В связи с этим Министерству культуры Карелии поручили провести служебную проверку.

«Назвать - даже в шутку - звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык - атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу - носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре», - написал Парфенчиков.

Кроме того, губернатор Карелии планирует обратиться с заявлением в Следственный комитет с просьбой проверить высказывание Ломакиной по статье о «Возбуждении ненависти либо унижение человеческого достоинства».

Бойца ММА Магомеда Исмаилова ранее оштрафовали за оскорбление сотрудников полиции.

Республика Карелия

Новости по теме