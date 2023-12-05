05 декабря 2023, 13:52

Шпиль башни Национального космического центра начали устанавливать в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Работы по установке металлоконструкций навершия башни Национального космического центра (НКЦ) начали в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент специалисты возводят навершия и шпиль 288-метровой башни. Кроме того, работники ведут устройство монолитных конструкций. Уже готовы восемь из 10 уровней, а строители приступили к монтированию металлоконструкций.

«Всего планируется смонтировать порядка 98 тонн металла. Также идут монолитные работы по устройству самого шпиля», - добавил Бочкарев.

Он также напомнил, что главную высотку НКЦ довершит деталь навершия - 40-метровый отдельно стоящий шпиль, подчеркивающий северный угол башни.

Генеральный директор «Мипстрой 1» Константин Маслаков уточнил, что монтаж металлоконструкций происходит на высоте более 200 метров с использованием специальных кранов.

Он рассказал, что несущий металлокаркас делится на прогоны и стропильные фермы длиной от 12 до 30 метров. Эти элементы опираются на монолитные железобетонные консоли.

Для обеспечения качества и безопасности производства работ на высоте используют современное оборудование: например, специально изобретенную и созданную ветрозащитную систему. Она дает возможности вести работы круглосуточно и при любой погоде.

АО «Мосинжпроект» курирует проект Национального космического центра в интересах правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос». Общая площадь комплекса зданий НКЦ составит свыше 250 тысяч квадратных метров.

Благоустройство Строительство Роскосмос Москва 2023 Андрей Бочкарев
05 декабря 2023, 14:06
Руководители «Крымэнерго» лишились постов после сильного шторма
РИА «Новости»
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Долгая работа по ликвидации последствий обрушившегося на Крым шторма обернулась отставками руководителей районных электрических сетей. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Долгая работа по ликвидации последствий обрушившегося на Крым шторма обернулась отставками руководителей районных электрических сетей. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Он пояснил, что в отношении руководителей муниципалитетов и руководителей компании «Крымэнерго» провели служебное расследование, связанное с долгим отсутствием электричества в пострадавших от стихии домах.

Аксенов заявил, что уже уволил руководителя РЭС Черноморского района. Следующим на очереди стоит глава РЭС в Сакском районе.

«По „Крымэнерго“ в целом чистки продолжаются, еще будут замены руководящего состава, я имею в виду начальников подразделений на местах», - заявил глава республики.

Сильнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Сильнейший ураган пронесся по северо-западным районам полуострова, зашел в Севастополь и Евпаторию. Всего стихия бушевала в 320 населенных пунктах. Без света оставались более 500 тысяч человек.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от урагана превысил один миллиард рублей. Полностью электроснабжение на полуострове восстановили только 4 декабря.

Отставки Электричество Крым Шторм
05 декабря 2023, 14:03
Минимальный размер пенсии в Москве с доплатой вырастет с 2024 года
РИА «Новости»
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Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат со следующего года. Ее размер составит 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, пенсия возрастет с 1 января 2024 года. Кроме того, индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат коснется определенных категорий населения. Среди них - многодетные семьи, дети и родители погибших военнослужащих, семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческие и приемные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и многие другие.

Ранее стало известно, что некоторые россияне получат две пенсии в декабре. Под эту категорию попали те, кто получают все виды пенсий и социальных выплат и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями.

Пенсия Сергей Собянин Москва 2023
05 декабря 2023, 14:00
Азовское море решили признать внутренним водоемом России
РИА «Новости»
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Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

В нижнюю палату парламента внесли законопроект, который закрепляет статус внутреннего водоема за Азовским морем. По словам Шеремета, восторжествовала историческая справедливость - Украина потеряла статус прибрежного государства.

Профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект. По словам парламентария, его могут принять до конца 2023 года.

Азовское море де-факто стало исключительно внутренним морем России после вхождения в состав страны по итогам референдума новых регионов - Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

Акваторию Приазовья надежно охраняют расчеты ПВО. Российские военнослужащие регулярно ликвидируют запущенные с Украины беспилотники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 6 украинских беспилотников нейтрализовали над Азовским морем.

Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Госдума РФ Крым
05 декабря 2023, 13:47
Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в полтора раза
Unsplash
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Психологические онлайн-сервисы в России стали популярнее. Посещаемость таких сайтов выросла более чем в полтора раза за первые девять месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные привел федеральный мобильный оператор Yota, проведя исследование на основе обезличенных абонентских данных.

По данным Yota, в среднем один российский пользователь в 2023 году тратил на использование психологических сервисов 117 минут ежемесячно. В 2020-м этот показатель составлял 91 минуту. Самым востребованным месяцем по использованию психологических сервисов стал август. Тогда на онлайн-сервисы российские пользователи тратили в среднем 171 минуту. А наименьшее количество времени уделяли психологическим ресурсам в апреле - 81 минуту.

Чаще всего онлайн-психотерапией интересовались жители Рязани. Пользователи из этого города в 2023 году в среднем тратили 233 минуты в месяц на сайтах или в приложениях психологических сервисов. В топ-5 по популярности специализированных ресурсов вошли Ставрополь (192 минуты), Благовещенск (166 минут), Ростов-на-Дону (162 минуты) и Москва (154 минуты).

Молодое поколение наиболее высокие темы роста по заинтересованности в психологических онлайн-сервисов. Интерес к таким ресурсам среди школьников и студентов с 14 до 20 лет в 2023 году вырос в шесть раз. А потреблять мобильный трафик эта группа пользователей стала почти в восемь раз больше.

По данным Yota, популярнейшим онлайн-ресурсом по психотерапии в 2023 году стал сервис «Ясно». По сравнению с прошлым годом, число его пользователей выросло на 44%, а мобильный трафик подскочил на 89%.

На строчке ниже расположился сервис Alter. Он же показал самые высокие темпы роста. Аудитория сервиса увеличилась в 5,5 раза.

На третьем месте оказался ресурс Zigmund.Online. Количество его пользователей упало на 28%. Однако мобильный интернет-трафик вырос на 24%. В пятерку лидеров по востребованности вошли также сервисы YouTalk и Smart.

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов подскочил на 81%. Также в среднем почти на треть увеличилось время, которое юзеры тратят на занятия с психологами в онлайн-режиме.

Чаще всего подобными ресурсами пользуются женщины - 60% аудитории. Они же обеспечивают 63% интернет-трафика онлайн-сервисов по психологии.

Наибольший интерес к таким услугам проявляют пользователи от 25 до 35 лет. Этот показатель составляет порядка 37% от всех абонентов. На втором месте расположилась группа пользователей от 36 до 45 лет (22%). Замыкают тройку лидеров абоненты от 46 до 55 лет (17%).

Интернет психология

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