Схожесть между терактом в Crocus City Hall и бомбардировками Белграда заметили в ОНФ

«Мы вместе с нашим братским народом Сербии. В Росси сегодня также день траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. Символично, что сегодня два братских народа вместе. Расследование еще не завершилось, но тут знакомый почерк - борьба ценой жизни мирных людей с суверенными государствами», - сказал он.

Кузнецов отметил, что события 25-летней давности в Белграде не забудут, как и жертвы теракта в Crocus City Hall, а также погибших мирных жителей Белгорода и Донецка.

«Сделаем все для того, чтобы происходящее на Украине завершилась так, чтобы странам НАТО стало неповадно наводить свои порядки на чужой земле», - подчеркнул глава исполкома ОНФ.

Ранее стало известно, что число пострадавших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 154.