Шоу с участием известных фигуристов пройдут на фестивале «Московская Масленица»

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На катке перед зрителями предстанут первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и призер чемпионата Европы и четырехкратный чемпион России Максим Ковтун.

Кроме того, в шоу будут участвовать чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов, чемпион России среди юниоров Илья Яблоков и призер чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева.

Шоу «Масленица» поставил многократный победитель Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. А главным продюсером выступила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

На каждое представление предусмотрено 800 мест, а само шоу будет проходить до 17 марта.

Ранее Минсельхозпрод Подмосковья подготовил интерактивную карту с локациями масленичных гуляний.