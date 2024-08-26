26 августа 2024, 20:46

Шоу с дронами отменили в Челябинске после скандала

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В Челябинске отменили шоу с участием 700 беспилотных летательных аппаратов. Его планировалось провести в последних числах августа в честь Дня города, сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам главы города Натальи Котовой, в мэрию поступили жалобы по поводу данного мероприятия с акцентом на то, что якобы на шоу тратятся бюджетные деньги.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть на полностью внебюджетной основе. Принято решение об его отмене», - заявила она.

Мэр отметила, что из Челябинска и Челябинской области в зону спецоперации регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами. Также Котова добавила, городские власти сейчас готовят к отправке большой гуманитарный груз для жителей Курской области.

Среди пользователей соцсетей идея проведения шоу с беспилотниками вызвала шквал критики. После этого в «ВКонтакте» появилась петиция против мероприятия в Челябинске, которая набрала более 46 тысяч подписей.

Ранее в Саратове не стали проводить концерт певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора, после критики СВО.

Петиции Челябинская область Скандалы Беспилотники Челябинск
25 августа 2024, 17:58
Москвичи оставили бумажные самолетики у посольства Франции в поддержку Дурова
РИА «Новости»
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Возле здания посольства Франции в Москве состоялась акция в поддержку основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщил в мессенджере депутат Госдумы Владислав Даванков.

«Люди приходят оставить бумажный самолетик в поддержку Павла Дурова. Делайте так в Москве и других городах», - написал он.

Политик опубликовал фотографии с мероприятия. На кадрах видно, что живая изгородь у посольства усеяна белыми бумажными самолетиками.

Французские полицейские задержали Дурова 24 августа в аэропорту Бурже из-за его нежелания сотрудничать со спецслужбами. Адвокат Александр Добровинский предположил, что бизнесмена отпустят через пару дней. По словам юриста, Дурова хотят припугнуть арестом.

Общественные акции Москва Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 14:12
Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга
РИА «Новости»
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Не стало выдающегося специалиста военно-промышленного комплекса СССР и России, главного конструктора оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олега Мамалыги. Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы».

При участии Мамалыги разрабатывали первые советские противотанковые ракетные комплексы «Шмель» и «Малютка».

Также он работал над межконтинентальной ракетой «Гном», тактическими и оперативно-тактическими ракетными комплексами «Точка», «Ока» и «Ока-У» Конструктор ушел на 92-году жизни. О причинах его смерти пока не уточняется.

«Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - написали в некрологе представители холдинга.

Ракеты Болезни Военные Ученые
25 августа 2024, 04:27
«Не принимает чужая земля». В Сети вспомнили обращение Жириновского к Дурову
РИА «Новости»
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Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и призвал вернуться в Россию. Видео с этим моментом опубликовал депутат ГД от партии Владимир Сипягин.

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», - сказал он.

Также Жириновский отметил, что Дуров является практически «русским Цукербергом».

Программиста задержали в ночь на 25 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Причиной ареста стало нежелание Дурова сотрудничать с французскими силовиками, поэтому он автоматически стал соучастником ряда преступлений.

Журналисты телеканала ВFM TV назвали загадкой появление Дурова в аэропорту Франции. Чаще всего предприниматель находился ОАЭ и странах бывшего СССР.

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и призвал вернуться в Россию.

Видео с этим моментом опубликовал депутат ГД от партии Владимир Сипягин.

Telegram Депутаты Самолеты Россия Аресты Франция Владимир Жириновский Павел Дуров ЛДПР Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 02:27
«Либеральная диктатура». Сенатор Пушков прокомментировал арест Дурова во Франции
РИА «Новости»
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Либеральная диктатура не терпит одиночек, которые играют не по ее правилам. Так глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«В Париже сегодня был задержан Павел Дуров. Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. [Владельцу соцсети X] Илону Маску приготовиться», - сказал он.

Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции, куда он приземлился на частном самолете. Ордер на предпринимателя выписали из-за его отказа сотрудничать с французскими силовиками, что сделало его соучастником ряда преступлений. Как сообщил телеканал TF1, программиста представят судье 25 августа.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что арест Дурова - это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят цензурировать правду.

Telegram Алексей Пушков Аресты Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции

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