Шоу с дронами отменили в Челябинске после скандала

По словам главы города Натальи Котовой, в мэрию поступили жалобы по поводу данного мероприятия с акцентом на то, что якобы на шоу тратятся бюджетные деньги.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть на полностью внебюджетной основе. Принято решение об его отмене», - заявила она.

Мэр отметила, что из Челябинска и Челябинской области в зону спецоперации регулярно отправляют грузы, в том числе с дронами. Также Котова добавила, городские власти сейчас готовят к отправке большой гуманитарный груз для жителей Курской области.

Среди пользователей соцсетей идея проведения шоу с беспилотниками вызвала шквал критики. После этого в «ВКонтакте» появилась петиция против мероприятия в Челябинске, которая набрала более 46 тысяч подписей.

Ранее в Саратове не стали проводить концерт певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора, после критики СВО.