18 августа 2024, 03:57

Шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за рекордную сумму

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Шляпа, которую носил актер Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы», продали на аукционе. Новый владелец купил ее за 630 тысяч долларов, сообщила на сайте аукционного дома Propstore.

Аукцион провели 15 августа в Лос-Анджелесе. В описании лота указано, что фетровую шляпу специально сшили для второй части франшизы. Причем Форд ее носил как в самом фильме, так и не снимал при закулисных съемках.

Мастера нанесли на шляпу инициалы главного героя IJ. Также на ней видны следы актерского грима. Этот головной убор отличается от того, который был в первой части под названием «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» у Форда.

Ранее на аукционе продали оригинальную акварельную иллюстрацию для обложки первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень». Этот лот стал самым дорогим проданным предметом, связанным с франшизой о юном волшебнике. Его стоимость составила 1,9 миллиона долларов.

Аукционы Фильмы Актеры
18 августа 2024, 04:05
Жителей Камчатки предупредили об афтершоках до пяти баллов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что подземные толчки после землетрясения на Камчатке будут еще долго продолжаться. В ближайшие дни ожидаются афтершоки до пяти баллов в Петропавловске-Камчатском, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до пяти баллов. Скорее всего, она их не превысит», - сказал Чебров.

До этого глава региона Владимир Солодов рассказал, что сейсмологи оценили вероятность сильного подземного толчка после землетрясения как низкую.

Спасатели МЧС начали проверку зданий в Петропавловск-Камчатском городском округе, особое внимание уделяя школам и больницам, после сильных афтершоков, произошедших в районе Тихого океана.

Ранее в поселке Усть-Камчатск выпал пепел после извержения вулкана Шивелуч, но на жизнедеятельности его жителей это не отразилось.

Землетрясения Ученые Камчатка
18 августа 2024, 03:27
Названы первые признаки инсульта у собак
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Собаки реже подвержены инсультам, так как не ведут человеческий образ жизни, но риски увеличиваются, если питомец возрастной, страдает ожирением, бесконтрольно питается или травмировал голову. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Опасность его в том, что не всегда хозяева могут его вовремя и верно диагностировать, чтобы оказать первую помощь. Если не обратиться к ветеринарному врачу, это может закончится гибелью питомца», - предупредил Голубев.

Первые симптомы инсульта - вялость и апатичность, собака мало двигается и много спит, у нее может быть ассиметричная морда, а язык вываливается из пасти. Кроме того, о болезни говорит нарушение координации, судороги, тошнота и рвота.

Кинолог объяснил, что частыми причинами инсульта становятся возрастные изменения, заболевания сердечно-сосудистой системы, наличие ожирения у животного.

Риски увеличиваются, если собака находится в состоянии постоянного стресса. Различные новообразования, ушибы и травмы головы, гиподинамия также играют роль в развитии заболевания.

Ранее Голубев предостерег людей от подкармливания бездомных собак.

Болезни Собаки
17 августа 2024, 18:32
Бывших мигрантов-уклонистов обнаружили в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В рамках рейдов в Чехове и Серпухове обнаружили 10 получивших российские паспорта мигрантов, не вставших на воинский учет. Их отправили в военные комиссариаты, рассказали РИА «Новости» в военном следственном отделе СК России.

Рейды прошли в течение нескольких дней. Сотрудники военного следственного отдела СК России совместно с сотрудниками ГИБДД в общественных местах проверяли документы у граждан, в том числе возле железнодорожной станции и крупного торгового центра.

«Всего выявили 10 лиц указанной категории. Им разъяснили положения действующего законодательства России с последующим направлением в военкоматы по месту регистрации для постановки на воинский учет», - сообщили старший следователь-криминалист Артем Ковалев.

Ранее полицейские в Котельниках проверили мигрантов в 49 квартирах. По итогам мероприятия 18 иностранцев доставили в дежурную часть, где установили, что двое из них после получения статуса гражданина РФ встали на воинский учет в военном комиссариате.

Мигранты МВД РФ Серпухов Военные Чехов
17 августа 2024, 08:08
Водоснабжение восстановили в большей части Владивостока
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подачу воды возобновили в большей части Владивостока, в ближайшие несколько часов в городе полностью устранят последствия аварии. Об этом сообщила пресс-служба «Примводоканала».

В организации уточнили, что холодной водой уже обеспечены большинство домов, а жители в районах Чуркин и Некрасовская получат ее к полудню.

«Станции „Некрасовская“ и „Голдобина“ восстановили подачу энергии на водонасосные станции по состоянию на 05:00. „Приморские тепловые сети“ в свою очередь сообщили о возобновлении подачи горячей воды», - добавили в пресс-службе.

Массовое отключение электричества произошло в Приморье в пятницу. По данным властей, причиной стало замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. Из-за этой ситуации все больницы в регионе перевели на резервные источники питания , они работали в штатном режиме.

Владивосток

Новости по теме