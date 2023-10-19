Школьников Москвы пригласили на мероприятия программы «ТехноЗнайка»

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Мероприятия пройдут с 21 по 29 октября на территории детских технопарков в Москве и резидентов экосистемы дополнительного образования. Участвовать в них смогут дети старше шести лет по предварительной регистрации.

«В октябре маленькие москвичи смогут посетить около 80 мастер-классов в разных районах города. Перечень занятий будет расширяться», - отметила глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристина Кострома.

Длительность каждого мастер-класса будет варьироваться от 45 минут до двух часов. Их основная цель - дать участникам представление о различных профессиях.

Инициатива «ТехноЗнайка» появилась в столице в мае этого года для помощи детям в ранней профориентации. В трех предыдущих курсах приняли участие около 5,4 тысячи школьников.

Ранее мастер-класс по профориентации провели для школьников в колледже Красногорска.