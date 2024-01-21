Школьников кормили хлебом с осколками в Нижнем Тагиле

Как рассказала мать одной из учениц, ее дочь стала жевать хлеб и подумала, что ей попался твердый сахар. Однако в продукте оказалось стекло. Первоклассница показала его работникам столовой, но те не стали реагировать.

Дома девочка пожаловалась бабушке на боль в горле и желудке. После этого вызвали скорую помощь. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

По словам родительницы, в день случившегося врача в школе не было. Однако администрация учреждения заверила, что специалист находился на месте, но к нему никто не обращался.

По данным регионального Следственного комитета, правоохранители организовали проверку сообщений о том, что в одной из школьных столовых детям якобы дали хлеб с фрагментами стекла. В ходе проверки выяснят, был ли причинен школьникам вред здоровью.

Ранее школьника из Московской области госпитализировали с отравлением после съеденной шоколадки.

Ему стало плохо прямо на уроке.