Школьников и студентов пригласили на «IT-дайвинг» от VK

«Ребятам доступны шесть востребованных IT- и digital-направлений: машинное обучение, тестирование, аналитика, бэкенд-разработка, управление проектами и дизайн», - передали в пресс-службе компании.

Школьники и студенты узнают о работе технологичных проектов, проверят свои силы в решении прикладных задач, а также смогут полностью погрузиться в одно из выбранных направлений, тем самым узнав, подходит ли им специальность. Эксперты расскажут молодежи о нюансах и особенностях цифровых профессий, тонкостях повседневной работы и карьерных возможностях VK.

«IT-дайвинг» пройдет с 26 февраля по 24 марта. Оставить заявку на участие в программе можно до 25 февраля в специальном мини-приложении по ссылке. Самых активных ребят пригласят на специальное мероприятие в офис VK в июле. Участие в «IT-дайвинге» - это возможность проявить себя, узнать о самых востребованных IT-специальностях, познакомиться с современными технологиями и трендами.

Ко Дню студента специалисты VK также подготовили тематические активности. Специальный чат-бот подскажет, как сохранить баланс между учебой и личной жизнью, предложит варианты, чтобы весело и интересно провести день. Участников ждут конкурсы и ценные призы.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» расширила программу грантов для театров, музеев и других учреждений культуры. Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей. Площадка предлагает заявителям два типа поддержки: денежную, которая пойдет на создание контента, а также цифровую для продвижения во «ВКонтакте».