24 октября 2024, 08:55

Школьники на Камчатке жестко отравились из-за яичной смеси для блинов

РИА «Новости»
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Школьники массово отравились в городе Елизово на Камчатке. В яичной смеси, из которой готовили блины для учеников, нашли сальмонеллу. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Проведены исследования продукции, которая могла привести к отравлению школьников. В результате была обнаружена сальмонелла в яичной смеси, которая использовалась для изготовления блинов АО „Петропавловский хлебокомбинат“», - указали в ведомстве.

Также сотрудники ведомства установили, что предприятие не оформляло производственные ветеринарные сопроводительные документы на меланж.

При этом для изготовления блинов использовали яичную смесь собственного производства. Региональное управление Россельхознадзора установило, что предприятие делает меланж из яиц, которые поставляет новосибирская птицефабрика «Алмаз».

Школьники Камчатка
24 октября 2024, 04:27
Россиян предупредили об афере с заменой полиса ОМС
РИА «Новости»
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Мошенники притворялись сотрудниками страховой организации и предлагали заменить полис ОМС ради получения доступа к сервису «Госуслуги» или банковским приложениям россиян. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По ее словам, аферисты по этой схеме действуют уже не первый месяц. Они убеждают россиян, что срок действия полиса закончился и нужно получить новый или обновить данные по старому.

Мошенники предлагают жертве выбрать способ получения нового документа, но сначала записаться в электронную очередь, чтобы получить номер записи в сообщении и затем сообщить его «представителю фонда ОМС». Кроме того, убеждают человека, что при обновлении полиса понадобится также сменить данные на госуслугах.

«Для этого якобы нужно сообщить звонящему код из СМС, а сотрудник „страховой“ обновит сведения в сервисе. Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на „Госуслугах“ автоматически. Делать для этого ничего не надо», - отметила она.

Ранее в Москве аферисты выманили у девушки деньги , убедив ее, что дома запрещено хранить украшения на сумму более 50 000 рублей.

Мошенничество Россия Медицина Госуслуги
24 октября 2024, 00:43
Ожидания и реальность. Перейдет ли Россия на четырехдневную рабочую неделю?
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В России идею о введении четырехдневной рабочей недели озвучивали не раз, но пока на практике так и не применили. Реальный эксперимент провели в Германии, выяснив, что такой график повышает эффективность сотрудников. Это позитивно отражается и на экономике страны. Вопрос о том, поменяют ли в РФ рабочий график и кому, ведущая 360.ru Елена Кононова обсудила с главным внештатным психологом Минздрава по Новгородской области Михаилом Хорсом.

По его словам, сокращение пятидневной рабочей недели и улучшение психологического состояния людей мало взаимосвязаны.

«Чтобы улучшить психологическое состояние людей, необходимо этим людям работать со своими представлениями о своей жизни. Например, сейчас мы видим вспышку молодежной депрессии. 25−35-летние люди массово сидят в депрессии, страдают, потому что у них были иллюзорные представления о их работе», - пояснил собеседник 360.ru.

Хорс отметил, что молодые люди думали, что после окончания института, где они хорошо учились, «на них будут молиться» на рынке труда. Только в реальности этого никто делать не будет. На работе конкуренция, агрессия и непонимание, а не парниковые условия, обеспечиваемые им ранее родителями.

Он добавил, что тогда молодежь начинает считать жизнь плохой, раз она не соответствует их ожиданиям. Они от нее «убегают в депрессию, а из депрессии прыгают дальше - кто в компьютерные игры, кто в наркотики, кто в порнографию». Собеседник 360.ru пояснил, что проблема решается только сменой фантазийных и идеалистических образов о работе, о себе самом и об окружающих на более реалистичные.

Кроме того, по словам Хорса, у россиян, работающих официально, хватает дней отдыха. Это еженедельные выходные, отпуск, майские, новогодние и другие праздники. По сути, они треть года, если не больше, не работают.

Германия Россия Работа Психология
23 октября 2024, 22:43
«Это отвратительно». Симоньян — об идее налога на бездетность
РИА «Новости»
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Идея ввести в России налог на бездетность является отвратительной. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в кулуарах саммита БРИКС. Цитату привело РИА «Новости».

Она объяснила, что многие бездетные пары не могут завести детей по не зависящим от них причинам.

«Налог на бездетность - это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать?» - задалась она вопросом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не озвучивать непродуманные инициативы, в том числе о введении налога на бездетность. Он добавил, что не стоит лишний раз вносить тревогу в общество.

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пожаловался на угрозы в свой адрес после предложения взимать 40 тысяч рублей в месяц за бездетность.

Налоги Депутаты БРИКС Маргарита Симоньян
23 октября 2024, 08:24
Жалобу на пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову рассмотрят 23 октября
РИА «Новости»
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Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор пожизненно осужденного бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заседание пройдет в среду, 23 октября, в 10:00.

Рауфа Арашукова и его отца Рауля признали виновными в организации расправ, создании преступного сообщества и масштабных хищениях. Суд установил, что сын и отец для хищения газа у «Газпрома» создали преступную группировку, общий ущерб составил порядка 30 миллиардов рублей. Фигуранты получили пожизненный срок.

Несколько дней назад в социальных сетях Арашукова появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он попросил помощи и прощения. Бывший чиновник назвал Кадырова дорогим старшим братом.

Сейчас Арашуков отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».

ФСБ публиковала видео , на котором бывший сенатор предлагал сотруднику исправительного учреждения взятку.

Суд Приговоры Россия

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