Школьники из Москвы смогут познакомиться с кинопроизводством Узбекистана

Это мероприятие станет одной из первых международных киноэкспедиций в следующем году. Ее курирует креативное пространство «Кинокампус Горького» совместно с правительством Москвы. Попасть в команду смогут победители конкурса видеоконтента.

Принять участие в творческом конкурсе могут уроженцы столицы в возрасте от 13 до 17 лет. Всем претендентам на победу необходимо записать видеоролик и отправить его на сайт до 5 февраля 2024 года.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что за этот год благодаря пространству «Кинокампус Горького» ученики московских школ съездили в Узбекистан и Сербию.

По его слова, программу продолжат реализовывать и дальше: в январе 2024-го победители творческого конкурса отправятся в Белоруссию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию.

«Такие экспедиции позволят ребятам не только обучиться кинопрофессиям, но и отснять на некоторых площадках собственный фильм», - подчеркнул Фурсин.

Запланированная встреча будет продолжением серии других киноэкспедиций. С помощью проекта ребята смогут не только получить туристический опыт, но и познакомиться с культурой другой страны. Кроме того, в рамках поездки они могут наметить первые шаги в творческом и профессиональном пути и обучиться кинопрофессиям прямо на съемочной площадке.

Ранее стало известно, что московские школьники смогут заняться разработкой инноваций на базе вузов.