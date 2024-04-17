17 апреля 2024, 15:51

Школьники из Донбасса поучаствовали в профориентационном мероприятии МГИК

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Учащиеся школ из ЛНР и ДНР стали участниками профориентационного мероприятия, которое провел Московский государственный институт культуры. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Школьники посетили Научно-производственное объединение имени Лавочкина и прошли мастер-классы в Центре создания прототипов и макетов изделий МГИК. Подросткам рассказали на экскурсии об истории освоения космоса и показали образцы спутников и передвижных лабораторий.

Учащиеся во время мастер-классов также создавали мозаики с цветными стеклянными каплями в технике «фьюзинг» на космическую тему и рисунки.

«Созданные школьниками работы в ближайшее время планируется представить на выставке в Государственной Думе РФ», - указали в пресс-службе.

Ранее дети из Белгорода, отдыхающие в волоколамском оздоровительном лагере, побывали на экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Ребятам показали тигров, лам, викуний, джейранов и других животных.

Школы Экскурсии Донбасс Школьники
17 апреля 2024, 16:35
Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов
Пресс-служба МЧС
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Автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле», художника Николая Конашенка* внесли в список экстремистов и террористов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные) <…> Конашенок Николай Владимирович*», - заявили в ведомстве.

В отношении 41-летнего бизнесмена возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Мужчине предъявили обвинение. По данным следствия, Конашенок* опубликовал в Сети высказывания с признаками оправдание теракта в «Крокусе».

Конашенка* задержали в аэропорту Пулково при попытке улететь в Ереван. Мужчина публично извинился за посты. На фоне скандала супруга предпринимателя покинула пост гендиректора АНО «Новая Голландия» после 13 лет работы.

* Внесен в список террористов и экстремистов

Уголовное дело Терроризм Теракт в «Крокусе»
17 апреля 2024, 15:33
Акция «Конфетка доброты» стартовала в России
Freepik
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Акция в честь 10-летия проекта «Конфетка доброты» стартовала в России. Она позволит собрать средства для фонда «Линия жизни», помогающего тяжелобольным детям.

Проект «Конфетка доброты» запустили в 2014 году. За время существования акции адресную помощь получили 216 детей, а у 45 появилась возможность провести генетические исследования.

На этот раз акция проходит с 16 по 22 апреля в 70 регионах России.

«В рамках программы „Пятерочка с заботой“ уже на протяжении 10 лет мы проводим благотворительные активности, сотрудничая с различными фондами. „Конфетка доброты“ - это воплощение нашей общей заботы о здоровье и благополучии нуждающихся в медицинской помощи детей. Мы рады, что среди наших гостей много неравнодушных, и надеемся, что их количество будет только расти», - отметила руководитель по устойчивому развитию торговой сети Алина Юхневич.

Благотворительность Дети Россия
17 апреля 2024, 14:34
Программу социальной газификации расширили на СНТ
РИА «Новости»
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Газовые сети начнут бесплатно проводить до границ земельных участков в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, соответствующий документ опубликовали на официальном сайте.

Для участия в программе социальной газификации владельцам участков следует оформить правоустанавливающие документы. Заявку может подать как собственник домовладения, так и председатель садоводческого товарищества.

Для газификации также потребуется решение общего собрания членов СНТ - протокол встречи необходимо приложить к заявке о подключении.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект , предусматривающий льготы для газификации домов. Авторы инициативы рекомендовали предоставить гражданам специальные сертификаты, компенсирующие затраты на подключение газового оборудования. По мнению парламентариев, после принятия законопроекта программа газификации станет более доступной.

Правительство РФ Михаил Мишустин Социальная газификация
17 апреля 2024, 14:00
Российское ПО стали чаще применять в топливно-энергетическом комплексе
Unsplash
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Доля применения российского программного обеспечения в топливно-энергетическом комплексе превысила 49%. Об этом заявил директор департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго Эдуард Шереметцев.

В ходе круглого стола комитета Совета Федерации по экономической политике он обратил внимание на значительный рост использования отечественного ПО.

«В марте 2023 года доля лицензий российского программного обеспечения в ТЭК составляла 21%, сейчас этот показатель превысил 49%», - подчеркнул Шереметцев.

Во время совещания участники обсудили вопросы импортозамещения ПО и подвели итоги работы индустриальных центров компетенций, в том числе ИЦК «Электроэнергетика».

Ранее издание CNN предположило, что руководство США может запретить американским компаниям использовать ПО от «Лаборатории Касперского». По информации RT, вопрос о запрете находится на стадии доработки, решение могут принять уже в апреле.

Экономика Импортозамещение Технологии

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