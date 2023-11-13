Школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках

«Любви все возрасты покорны». Психолог объяснил поздние браки

Нижегородский Дом бракосочетаний зарегистрировал союз 100-летнего Отара Дадишкилиани и 75-летней Татьяны Уколовой. Такие браки — скорее исключение из правил, рассказал «360» психолог Марсель Сультеев.

«Но не стоит забывать, что любви все возрасты покорны. Мы просто привыкли об этом говорить, но когда это в действиях происходит, и влюбленные находят друг друга, и неважно, сколько им лет, это уже становится как бы нонсенсом или же каким-то исключением из правил», - подчеркнул специалист.

По его словам, с психологической точки зрения в таком возрасте женятся люди, которые понимают, что могут дожить свой век именно в духовной любви. В таком случае мало говорится о физическом влечении.

«Скорее всего, здесь подобие интересов, духовная составляющая и, скажем так, родственные души», - добавил эксперт.

Очень часто можно наблюдать, когда разница в возрасте велика между мужчиной и женщиной. Здесь присутствует денежный аспект. Говоря о пожилых молодоженах из Нижегородской области, психолог отметил, что тут речь идет о духовной связи.

«Их зацепила именно духовная связь, то, что им не хватало в своей юности, молодости, в зрелой жизни. И именно подходя к столетнему возрасту, жених нашел ту, о которой мечтал всю жизнь», - заключил специалист.

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