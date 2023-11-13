Школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках
Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий пользоваться телефонами во время занятий в школах. Об этом сообщил первый зампред ГД Александр Жуков.
Как отметил парламентарий, школьники должны соблюдать дисциплину и правила поведения на уроках. Также предусматривается запрет на использование телефонов во время учебных занятий.
Исключение - случаи, предусмотренные образовательной программой, экстренные ситуации.
«Или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся», - отметил первый зампред Госдумы.
Также депутаты считают принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем бассейнов рек Волги и Дона в условиях затяжного маловодья, добавил Жуков.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с предложением рассмотреть идею о дополнительной проверке крупных переводов со счетов пенсионеров. Он отметил, что это может стать дополнительной мерой защиты пожилых людей от мошенников.