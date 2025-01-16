Школьник зверски избил одноклассника в Гусь-Хрустальном

Видео, записанное в школе № 15 в Гусь-Хрустальном, разлетелось по социальным сетям накануне. На его кадрах школьник нанес однокласснику несколько сильных ударов, а затем под одобрительные крики толпы применил к пострадавшему удушающий прием.

По словам Раснянской, она уже связалась с родителями мальчика, который подвергался травле и пообещала оказать любую помощь. Детский омбудсмен добавила, что ни он, ни его обидчик не состояли на каких-либо учетах.

«К сожалению, все мы понимаем: это не единственный случай как в нашем регионе, так и в других, когда дети подвергаются травле. Здесь важно выстроить работу для того, чтобы не повторялись подобные моменты в жизни данного учебного учреждения», - сказала Раснянская.

Ранее стало известно, что в России готовят закон о наказании для несовершеннолетних за истязания сверстников и малолетних детей. У жестокости среди подростков появятся серьезные последствия.