Школьник в балаклаве подарил учительнице две гвоздики с черной лентой

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На записи подросток в черной балаклаве зашел в класс, где за столом сидела учительница. Школьник подошел к преподавателю и подарил ей цветы. При этом подросток произнес фразу: «С наилучшими пожеланиями».

Сначала преподавательница поинтересовалась, почему школьник подарил ей два цветка, а затем и вовсе сказала подростку забрать подарок.

Администрация школы не стала комментировать происходящее на видео, указало издание V1.ru.

Ранее в одной из гимназий Берлин пятнадцатилетний ученик устроил драку с учителем.

По данным полиции, причиной конфликта стал принесенный палестинский флаг. Один из учеников пришел на школьную площадку, завернувшись в флаг Палестины. Учитель попросил его убрать флаг. В ответ на это за школьника вступился другой ученик. Именно у него и завязалась потасовка с преподавателем.