Школьница из Красноярского края погибла, уронив телефон в ванну

Чтобы установить точную причину смерти школьницы, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Похожий случай произошел в сентябре в Новочеркасске в Ростовской области. Там 13-летняя девочка тоже погибла, уронив в ванну телефон, включенный в электросеть для зарядки.

«Тело девочки без признаков жизни обнаружили ее родственники вечером в ванной комнате», - сообщили в региональном главке Следственного комитета.

Вечером 1 ноября следственным органам сообщили, что в одной из квартир в Ачинске обнаружили тело 10-летней школьницы с признаками удара током. В ходе проверки правоохранители выяснили, что девочка находилась дома одна и принимала ванну с мобильным телефоном, подключенным к зарядному устройству, в руках. Предполагается, что школьница не удержала девайс и уронила его в воду.