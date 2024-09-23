Школам запретили включать надбавки в оклад учителей ниже МРОТ

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба учительницы начальных классов Елены Харюшевой. Она рассказала, что руководство школы включило компенсации за ее переработки в заработную плату, не превышающую МРОТ. Таким образом, работодатель не выплатил женщине компенсации за переработки.

Суд установил, что дополнительную работу, выполняемую с согласия педагога, нужно оплачивать отдельно. Это объяснили тем, что в таком случае труд учителя становится интенсивнее, а физиологическая нагрузка на него увеличивается.

Ранее сервис Headhunter представил статистику о том, кто меньше всех зарабатывает в России. Самый скромный доход оказался у дворников, уборщиков, няней, воспитателей и учителей.