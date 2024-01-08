«Шизофренические мысли». Глава волгоградского МЧС пожелал «онкологии» семье автора жалобы на него

«Чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. <…> Когда люди шизофренические свои мысли пишут, они не понимают, что делают», - заявил Любавин.

Когда и при каких обстоятельствах прозвучало пожелание, непонятно. По ролику можно предположить, что Любавин находился на совещании.

Скандальное видео с проклятиями в редакцию прислали на условиях анонимности. Автор жалобы - кто-то из подчиненных главы волгоградского МЧС - посчитал, что Любавин якобы «получает преференции» и его «лоббировал банк», в котором работает его жена. По словам самого Николая Любавина, прокуратура проводила проверку по этому обращению.

Любавин является начальником управления МЧС по Волгоградской области с 2020 года. Ранее трудился в структурах главного управления министерства по Ставропольскому краю.