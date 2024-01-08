«Шизофренические мысли». Глава волгоградского МЧС пожелал «онкологии» семье автора жалобы на него
Глава МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал пожаловавшемуся на него человеку, чтобы вся его семья заболела раком. Видео опубликовало издание V1.
«Чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. <…> Когда люди шизофренические свои мысли пишут, они не понимают, что делают», - заявил Любавин.
Когда и при каких обстоятельствах прозвучало пожелание, непонятно. По ролику можно предположить, что Любавин находился на совещании.
Скандальное видео с проклятиями в редакцию прислали на условиях анонимности. Автор жалобы - кто-то из подчиненных главы волгоградского МЧС - посчитал, что Любавин якобы «получает преференции» и его «лоббировал банк», в котором работает его жена. По словам самого Николая Любавина, прокуратура проводила проверку по этому обращению.
Любавин является начальником управления МЧС по Волгоградской области с 2020 года. Ранее трудился в структурах главного управления министерства по Ставропольскому краю.